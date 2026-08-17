Reuters: Иран пригрозил прорвать морскую блокаду США в случае срыва переговоров

Иран пригрозил прорвать морскую блокаду США, если в ближайшие несколько недель переговоры по мирному урегулированию провалятся. Об этом пишет Reuters со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника.

«В течение короткого периода в несколько недель, установленного Ираном, США должны выполнить все положения соглашения. Это является предварительным условием для дальнейших переговоров с США»,— сообщил собеседник агентства. Он добавил, что об установленных Тегераном сроках Вашингтон уведомят посредники.

По словам чиновника, Иран решил перейти от оборонительной политики к «полностью наступательной». Тегеран готов к «принятию трудных решений» и соответствующим действиям, отметил источник. «Структуры Ирана должны быть готовы к эскалации напряженности в Ормузском проливе и в регионе в целом»,— заключил собеседник.

Сегодня WSJ со ссылкой на разведку арабских стран писала, что Иран готовится к новой фазе военного противостояния с США. Власти передали Корпусу стражей исламской революции больший контроль над регулярной армией. Дальнейшая эскалация может включать диверсии на интернет-кабелях в Персидском заливе и дестабилизацию обстановки в странах региона с шиитскими общинами, сообщали источники.