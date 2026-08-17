Цена нефти Brent превысила $91 впервые с конца июля

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent подорожал на 3,04% и составил $91,21 за баррель, свидетельствуют данные торгов на бирже ICE в 20:56 мск. В последний раз Brent торговалась выше $91 за баррель 31 июля 2026 года.

По состоянию на 21:24 мск фьючерс на Brent находился на отметке $90,95 за баррель (+2,77%). К тому же моменту фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в сентябре прибавлял 2,97% и достигал $83,89 за баррель.

Так нефть реагирует на ситуацию на Ближнем Востоке. «Аль-Арабия» сегодня сообщал о продлении перемирия между США и Ираном. Кроме того, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху договорился с Советом мира о создании рабочих групп для разоружения и решения гуманитарных вопросов в секторе Газа.