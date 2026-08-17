В Петербурге вырос спрос на врачей и инженеров

К началу осеннего сезона на портале «Работа России» в Санкт-Петербурге размещено более 40 тыс. вакансий. Средняя предлагаемая зарплата за год выросла на 8,3%, до 74,2 тыс. руб., сообщили в городском комитете по труду и занятости населения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Число предложений для медицинских сестер с января по август выросло с 978 до 1 685

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Число предложений для медицинских сестер с января по август выросло с 978 до 1 685

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

На фоне начала учебного года в августе-сентябре вырос спрос на работников сферы образования. При этом общий дефицит кадров в отрасли за год сократился на 24,4% — с 3 792 до 2 867 вакансий. Наиболее заметно увеличилось число предложений для воспитателей: с 663 до 871, или на 31%. Также работодатели ищут 523 учителя начальных и средних классов, 129 преподавателей колледжей и вузов, 75 педагогов-психологов и 55 педагогов дополнительного образования. Средняя зарплата в сфере образования за год выросла на 10,8%.

Заметно увеличилось количество вакансий в здравоохранении. Число предложений для медицинских сестер с января по август выросло с 978 до 1 685, для врачей — с 702 до 1 525, для фельдшеров и рентген-лаборантов — с 53 до 233. Зарплатные предложения по этим специальностям в среднем увеличились на 10–15%.

Почти втрое вырос спрос на инженеров: в январе работодатели заявляли 439 вакансий, к августу их число достигло 1 260. По отдельным позициям зарплата составляет 100–150 тыс. руб., максимальные предложения достигают 250 тыс. руб.

В целом петербургские работодатели сохраняют спрос на специалистов для промышленности, IT, транспорта, логистики и сферы услуг. Среди востребованных профессий — швеи, монтажники, водители, инженеры, педагоги и IT-специалисты.

При этом отдельные работодатели готовы платить значительно выше средней предлагаемой зарплаты. Так, для судового механика размещена вакансия с оплатой до 321 тыс. руб., для инженеров и экономистов по планированию — до 300 тыс. руб. Зарплата до 250 тыс. руб. предлагается директорам дирекций и программистам.

Карина Дроздецкая