Дрозденко: ситуация с топливом в Ленобласти вышла на плато

Ситуация с топливом в Ленинградской области вышла на плато, однако говорить о снятии ограничений на отпуск бензина на АЗС пока рано. Об этом заявил губернатор региона Александр Дрозденко во время прямой линии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По словам господина Дрозденко, сейчас задача властей и партнеров — удержать ситуацию на текущем уровне и не допустить ее ухудшения

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ По словам господина Дрозденко, сейчас задача властей и партнеров — удержать ситуацию на текущем уровне и не допустить ее ухудшения

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

По словам господина Дрозденко, сейчас задача властей и партнеров — удержать ситуацию на текущем уровне и не допустить ее ухудшения. Периодически возникают перебои с поставками, однако очередей на заправках практически нет. При этом некоторые независимые АЗС уже возвращаются к работе.

Проблемы с поставками в отдаленные районы решаются за счет договоренностей с крупными нефтяными компаниями. Они поставляют топливо отдельным частным заправкам, прежде всего там, где у жителей нет альтернативы.

«Мы находимся в таком достаточно серьезном напряженном состоянии»,— отметил губернатор Ленобласти, добавив, что региональные власти не могут гарантировать наличие бензина на всех небольших АЗС и могут лишь договариваться с крупными компаниями о поставках.

Цены на топливо контролирует Федеральная антимонопольная служба. По словам господина Дрозденко, стоимость бензина выросла, но незначительно. При этом наиболее заметный разброс цен наблюдается на частных АЗС.

Карина Дроздецкая