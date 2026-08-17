Дрозденко: ситуация с топливом в Ленобласти вышла на плато
Ситуация с топливом в Ленинградской области вышла на плато, однако говорить о снятии ограничений на отпуск бензина на АЗС пока рано. Об этом заявил губернатор региона Александр Дрозденко во время прямой линии.
По словам господина Дрозденко, сейчас задача властей и партнеров — удержать ситуацию на текущем уровне и не допустить ее ухудшения
Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ
По словам господина Дрозденко, сейчас задача властей и партнеров — удержать ситуацию на текущем уровне и не допустить ее ухудшения. Периодически возникают перебои с поставками, однако очередей на заправках практически нет. При этом некоторые независимые АЗС уже возвращаются к работе.
Проблемы с поставками в отдаленные районы решаются за счет договоренностей с крупными нефтяными компаниями. Они поставляют топливо отдельным частным заправкам, прежде всего там, где у жителей нет альтернативы.
«Мы находимся в таком достаточно серьезном напряженном состоянии»,— отметил губернатор Ленобласти, добавив, что региональные власти не могут гарантировать наличие бензина на всех небольших АЗС и могут лишь договариваться с крупными компаниями о поставках.
Цены на топливо контролирует Федеральная антимонопольная служба. По словам господина Дрозденко, стоимость бензина выросла, но незначительно. При этом наиболее заметный разброс цен наблюдается на частных АЗС.