В Петербурге за полгода ввели вдвое меньше жилья, чем годом ранее

В Санкт-Петербурге в январе-июне 2026 года ввели 626,6 тыс. кв. м жилья — вдвое меньше, чем за тот же период прошлого года. Объем ввода составил 50,1% от показателя годом ранее, следует из данных Петростата. В Ленинградской области ситуация была заметно лучше: там за первые шесть месяцев введено 2,04 млн кв. м жилья, или 92,2% к январю-июню 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран При этом промышленное производство в Петербурге выросло на 3,4% год к году

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ При этом промышленное производство в Петербурге выросло на 3,4% год к году

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

При этом промышленное производство в Петербурге выросло на 3,4% год к году, тогда как в Ленобласти снизилось на 10%. Объем отгруженной продукции обрабатывающих производств составил 1,92 трлн руб. в Петербурге и 973,2 млрд руб. в Ленинградской области.

Оборот розничной торговли в Петербурге за полугодие достиг 1,79 трлн руб., увеличившись на 9,3%. В Ленобласти он составил 470,1 млрд руб. (+3,7%). Объем платных услуг населению вырос соответственно до 630 млрд руб. (+2,4%) и 112,3 млрд руб. (+7,1%).

Средняя номинальная начисленная зарплата в Петербурге в мае составила 128,7 тыс. руб., увеличившись за год на 7,2%. В Ленинградской области показатель достиг 102,7 тыс. руб. (+8,2%). При этом число официально зарегистрированных безработных в Петербурге к концу июня выросло до 10,7 тыс. человек против 9,1 тыс. годом ранее. В Ленобласти безработных стало 2,6 тыс. против 1,9 тыс. человек годом ранее.