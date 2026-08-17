Шуваев заявил, что служба в «БАРС-Белгород» зачтется за срочную

Для службы в «БАРС-Белгород» начнут привлекать мужчин без военного билета. Полгода в добровольческом подразделении будут зачтены им как срочная служба. Об этом сообщил врио губернатора Александр Шуваев в интервью гостелеканалу «Мир Белогорья».

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Глава региона пояснил, что упор на молодых людей сделан, поскольку у них «лучше развита моторика рук». По его мнению, после шести месяцев службы они захотят остаться в «БАРСе».

Также господин Шуваев рассказал, что лично получил поддержку президента Владимира Путина в вопросе создания подразделений «БАРС-Белгород» в каждом приграничном муниципалитете.

В конце июня «Ъ-Черноземье» сообщал, что в Белгородской области планируют создать восемь подразделений «БАРСа» для усиления защиты региона. На встрече с господином Путиным в начале августа Александр Шуваев заявил об участившихся обстрелах со стороны Украины. Так, за прошедшие выходные из-за атак ВСУ в области погибли восемь человек, еще 30 получили ранения.

Алина Морозова