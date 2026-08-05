Шуваев рассказал президенту об участившихся обстрелах Белгородской области

Президент России Владимир Путин провел встречу с врио губернатора Белгородской области Александром Шуваевым. Согласно стенограмме на сайте главы государства, господин Шуваев рассказал об участившихся за последние две недели обстрелах региона.

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«Во взаимодействии с Министерством обороны, добровольческим формированием "Барс–Белгород" мы наладили систему, и уже больше 50% дронов самолетного типа сбиваем своими изделиями, которые сейчас находятся на апробации здесь, у Сергея Семеновича Собянина. Он обещал помочь для большего развития. Но также он продолжает помогать своими системами, мы все это развиваем»,— сказал господин Шуваев.

Также врио отметил, что за два с половиной месяца с момента назначения он объездил весь регион. «Конкретно: разговариваю с жителями, выявляем все проблемы, и уже согласно перечню поручений все исправляем, какие есть пожелания или какие-то неисправности в любом месте»,— сказал глава региона.

Владимир Путин отметил, что одной из проблем Белгородской области является необходимость увеличения количества врачей, специалистов на душу населения. «Мне очень приятно, что Вы активно включились в работу, начинаете чувствовать, чем живет область, понимаете запросы людей»,— резюмировал президент, добавив, что спокойно обсудит все темы с врио.

Владимир Зоркий