Над Черноземьем за выходные сбили 748 БПЛА: девять человек погибли, 31 ранен

За прошедшие выходные, 15–16 августа, ударам ВСУ подверглись все регионы Черноземья. По данным местных властей, над ними уничтожили как минимум 748 беспилотников. В результате погибли девять мирных жителей, 31 человек был ранен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Самые серьезные последствия установлены в Белгородской области, где из-за атак ВСУ погибли восемь человек, еще 30 были ранены. Согласно сводкам врио губернатора Александра Шуваева, за выходные над регионом ликвидировали не менее 371 БПЛА.

В Курской области один мирный житель погиб и один был ранен. Речь идет о супругах, автомобиль которых попал под удар ВСУ в приграничном Глушковском районе. 67-летняя женщина скончалась на месте, ее 73-летнему мужу оказали медпомощь. По сведениям губернатора Александра Хинштейна, за два дня над регионом сбили как минимум 302 беспилотника.

Как сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев, за 15–16 августа над регионом сбили 59 беспилотников. В частности, в ночь на 16 августа ударам со стороны Украины подверглись Воронеж и 15 районов области. Пострадавших и разрушений ни в одном из случаев нет.

Глава Орловской области Андрей Клычков отчитался об уничтожении над регионом 16 беспилотников минувшей ночью. Раненых и повреждений не обнаружено.

Власти Липецкой и Тамбовской областей не сообщили о возможных последствиях атак БПЛА на земле.

За предыдущие выходные из-за украинских ударов по Черноземью десять человек погибли, еще 42 были ранены.

Алина Морозова