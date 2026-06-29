В Белгородской области создадут восемь батальонов «БАРС» для защиты от ВСУ

Создание восьми батальонов добровольческого формирования «БАРС» запланировано в Белгородской области. Мера направлена на усиление защиты региона от ударов ВСУ. Как сообщил «Вестям» врио губернатора Александр Шуваев, работа над созданием подразделений уже ведется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Семь батальонов будут развернуты для организации обороны в округах. Восьмой станет резервным подразделением, которое задействуют в случае попыток украинских сил прорваться через границу области.

Добровольческий отряд «БАРС-Белгород» был сформирован для защиты приграничных территорий. Помимо этого, в регионе для обеспечения безопасности населения действуют ГУП «Орлан» и территориальная оборона. На прошлой неделе оперативный штаб Белгородской области официально опроверг слухи о расформировании отряда «Орлан».

Кабира Гасанова