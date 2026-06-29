В Белгородской области создадут восемь батальонов «БАРС» для защиты от ВСУ
Создание восьми батальонов добровольческого формирования «БАРС» запланировано в Белгородской области. Мера направлена на усиление защиты региона от ударов ВСУ. Как сообщил «Вестям» врио губернатора Александр Шуваев, работа над созданием подразделений уже ведется.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Семь батальонов будут развернуты для организации обороны в округах. Восьмой станет резервным подразделением, которое задействуют в случае попыток украинских сил прорваться через границу области.
Добровольческий отряд «БАРС-Белгород» был сформирован для защиты приграничных территорий. Помимо этого, в регионе для обеспечения безопасности населения действуют ГУП «Орлан» и территориальная оборона. На прошлой неделе оперативный штаб Белгородской области официально опроверг слухи о расформировании отряда «Орлан».