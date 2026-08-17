Первышов предложил опросить тамбовчан на тему изменения графика работы АЗС

На еженедельной планерке в облправительстве губернатор Тамбовской области Евгений Первышов предложил провести обсуждение с вертикально-интегрированными нефтяными компаниями о возможном сдвиге графика работы заправок, а также организовать соответствующий опрос жителей через портал «Госуслуги».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Глава региона объяснил это тем, что большинство заправок из-за проблем с поставками работают с 7:00 до 15:00–16:00, а в это время значительная часть занятого населения находится на рабочих местах и физически не может приехать на АЗС.

Решение о введении в Тамбовской области временного порядка реализации бензина по системе «чет-нечет» приняли по итогам голосования на «Госуслугах». В опросе участвовали свыше 8 тыс. автомобилистов, из которых 80,1% поддержали введение этой меры.

О том, как в макрорегионе возвращают ограничения из-за дефицита бензина, читайте в публикации «Ъ-Черноземье».

Мария Свиридова