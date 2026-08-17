В Тамбовской области 30% АЗС закрываются в середине дня из-за нехватки топлива

На АЗС Тамбовской области не хватает топлива для круглосуточной работы. Ежедневно к 15:00 порядка 30% заправок прекращают продажу до утра следующего дня. Об этом сообщил на еженедельной планерке и. о. министра промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Кирилл Сметанин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По поручению губернатора Евгения Первышова на имя заместителя председателя правительства РФ Александра Новака и министра энергетики РФ Сергея Цивилева направлены обращения об оказании содействия в увеличении поставок топлива. По словам господина Сметанина, с такой проблемой столкнулись и другие регионы.

По состоянию на 16 августа, из действующих в регионе 214 АЗС бензин марки АИ-92 реализуют 145 станций, АИ-95 — 143, дизельное топливо — 183. Полностью обеспечены всеми видами нефтепродуктов 132 заправки. Не осуществляют реализацию топлива 28 АЗС.

Для сравнения: 11 августа АИ-92 продавали на 138 АЗС, АИ-95 — на 127, дизельное топливо — на 176, а не работали — 32 станции.

На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» сообщал, что количество недействующих АЗС в Тамбовской области с 10 июля по 10 августа сократилось на 35, что составляет более 50% от числа неработавших заправок. При этом увеличилось число станций, предлагающих все марки топлива,— с 76 до 117.

О том, как в макрорегионе возвращают ограничения из-за дефицита бензина, читайте в публикации «Ъ-Черноземье».

Мария Свиридова