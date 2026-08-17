Экс-замглавы петербургского УФАС Даниловскую приговорили к пяти годам колонии

Бывшей заместительнице руководителя УФАС по Петербургу Екатерине Даниловской вынесли приговор. Она получила пять лет колонии общего режима, при этом с учетом времени, проведенного под стражей, реально ей предстоит отбыть около трех лет. Об этом пишет «Фонтанка».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Даниловскую признали виновной в коррупционном преступлении и превышении должностных полномочий

Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга Даниловскую признали виновной в коррупционном преступлении и превышении должностных полномочий

Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Даниловскую признали виновной в коррупционном преступлении и превышении должностных полномочий. Прокуратура Петроградского района также требует обратить в доход государства ее имущество, происхождение которого не подтверждено доходами.

Даниловскую задержали в январе 2025 года. По версии следствия, в конце декабря 2023 года она вместе с другими сотрудниками УФАС помогала коммерческим организациям добиваться выгодных решений по жалобам на закупки.

В частности, речь шла о тендерах на техническое обслуживание систем безопасности в государственных учреждениях Московского района Петербурга. Победителем закупок стало ООО «Вега-С».

Карина Дроздецкая