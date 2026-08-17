Предпринимателям, у которых ВСУ уничтожили товар на складе Wildberries под Самарой, предлагают обращаться в СКР

Для предпринимателей, чьи товары пострадали в результате атаки вражеских БПЛА на логистический центр Wildberries в Новосемейкино, действует механизм официального подтверждения ущерба. Об этом сообщает заместитель председателя правительства Самарской области — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк в своем канале в MAX.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ

Основным документом для получения господдержки является постановление следователя о признании предпринимателя потерпевшим. Для его получения необходимо подготовить пакет документов, включающий: паспорт заявителя (для представителя — его паспорт и доверенность), учредительные документы ООО или регистрацию ИП и актуальную выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, справку от RWB из личного кабинета пострадавшего продавца, акты приемки товара из личного кабинета RWB, копии УПД на реализацию из личного кабинета RWB.

Документы необходимо передать на личном приеме в Красноярском межрайонном следственном отделе СКР.

Ранее сообщалось, что в Новосемейкино логистический центр Wildberries выгорел полностью после атаки БПЛА, сгорело 160 тыс. кв. м из 180 тыс. кв. м. Минэкономразвития Самарской области формирует реестр пострадавших селлеров. Также сообщалось, что в Самаре начали массово продавать пункты выдачи заказов Wildberries.

Руфия Кутляева