Власти Самарской области формируют реестр пострадавших селлеров Wildberries

Минэкономразвития Самарской области формирует реестр пострадавших селлеров Wildberries. Ведомство в своем канале в MAX просит зафиксировать факт потери товара на складах маркетплейса, заполнив анкеты и ответив на вопросы.

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Данные собираются для оценки ущерба и разработки инструментов поддержки регионального и федерального уровней. В министерстве уточняют, что пока селлерам доступны отсрочка на 12 месяцев для заемщиков Гарантийного фонда Самарской области, реструктуризация кредитов в Сбере, налоговая отсрочка или рассрочка. Также пострадавшим готовы помочь в переходе на новые онлайн-площадки. 12 августа пройдет практикум по выходу на Ozon и «Яндекс.Маркет».

В воскресенье, 2 августа, в результате атаки БПЛА в Новосемейкино полностью сгорел логистический центр Wildberries. Первая очередь склада была официально открыта в мае 2025 года.

Руфия Кутляева