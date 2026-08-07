В Самаре массово продаются пункты выдачи заказов Wildberries
В Самаре начали массово продавать пункты выдачи заказов Wildberries. На сайтах объявлений размещена информация с предложениями минимум по 25 ПВЗ в городе.
Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ
Цена предложений варьируется от 250 тыс. до 13 млн рублей.
В минувшее воскресенье, 2 августа, после атаки вражеских беспилотников под Самарой, в Новосемейкино, полностью сгорел логистический центр Wildberries. Первая очередь склада официально открылась в мае 2025 года.
В четверг, 7 августа, стало известно, что Минэкономразвития Самарской области создаст реестр пострадавших селлеров Wildberries. Чиновники призывают продавцов заполнить анкеты и ответить на вопросы, чтобы зафиксировать факт потери товара на складах маркетплейса.