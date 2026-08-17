Губернатор НАО Гехт заявила Путину, что каждый десятый мужчина региона подписал контракт на СВО

Губернатор Ненецкого автономного округа Ирина Гехт заявила президенту России Владимиру Путину, что каждый десятый мужчина в регионе подписал контракт на участие в специальной военной операции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Каждый десятый мужчина НАО подписал контракт на СВО, заявила Ирина Гехт Владимиру Путину

Фото: пресс-служба президента РФ Каждый десятый мужчина НАО подписал контракт на СВО, заявила Ирина Гехт Владимиру Путину

Фото: пресс-служба президента РФ

«У нас каждый десятый мужчина ушел и подписал контракт на специальную военную операцию. Это, знаете, тоже такой северный характер и северный дух, когда целыми семьями уходят на фронт защищать Родину»,— сказала Гехт.

По ее словам, поддержка участников СВО остается одним из приоритетных направлений работы региональных властей. В НАО реализуются 14 обязательных мер поддержки, предусмотренных указом президента, а также еще 38 дополнительных финансовых мер.

В частности, участникам СВО и их семьям предоставляют земельные участки либо компенсацию за их предоставление.

Владимир Путин отметил, что финансовое состояние бюджета НАО позволяет региону реализовывать дополнительные меры поддержки.

Матвей Николае