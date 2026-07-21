Третий этап застройки микрорайона «Волжский» в Тамбове оценили в 112 млн рублей

АО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию Тамбовской области» объявило электронный аукцион на право третьего этапа комплексного развития территории (КРТ) микрорайона «Волжский» в Тамбове. Начальная цена — 111,8 млн руб. Это следует из данных портала ГИС «Торги».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

На территории площадью 53,1 тыс. кв. м планируется построить шесть девятиэтажных и один семиэтажный жилой дом, благоустроить четыре жилые зоны, возвести одну котельную, проложить коммунальные сети, а также создать улично-дорожную сеть с парковками и пешеходными дорожками. Согласно условиям договора, инвестор обязан выполнить все работы до 31 декабря 2032 года.

Размер задатка — 11,2 млн руб., шаг аукциона — 1,1 млн руб. Заявки на торги принимаются до 17 августа, итоги подведут 20-го.

В начале апреля право на первый этап КРТ в микрорайоне «Волжский» получило воронежское ООО «СЗ "КРТ-1"» (структура ГК «Еврострой» депутата Воронежской областной думы Михаила Гусева). Компания оказалась единственным участником торгов, и контракт с ней заключили по начальной цене 260,1 млн руб. Победителя определили после того, как аукцион признали несостоявшимся. Инвестору передали в субаренду территорию площадью 17 га, объединяющую 32 земельных участка. В рамках проекта на указанной территории должно быть построено не менее 82 тыс. кв. м жилья. Планируется строительство 16 семиэтажных и десяти девятиэтажных жилых домов, четырех котельных, прокладка инженерных сетей, а также обустройство улично-дорожной сети с парковками и пешеходными зонами.

На портале ГИС «Торги» отсутствуют сведения о проведении торгов на право заключения договора по второму этапу.

Кабира Гасанова