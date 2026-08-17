В Петербурге мужчину приговорили к 10 месяцам колонии за стрельбу в отца двоих детей

Московский районный суд Санкт-Петербурга приговорил Артура Кравцова к 10 месяцам колонии-поселения за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести. Мужчина восемь раз выстрелил из травматического пистолета в отца двоих детей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Петербуржец получил 10 месяцев колонии за восемь выстрелов в получателя ошибочного перевода

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Петербуржец получил 10 месяцев колонии за восемь выстрелов в получателя ошибочного перевода

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Инцидент произошел 8 октября прошлого года. Потерпевший приехал домой после звонка супруги, которая сообщила, что неизвестный мужчина пытается попасть в квартиру. Мужчина вызвал полицию и поднялся на 24-й этаж, где Артур Кравцов выстрелил в него восемь раз резиновыми пулями.

Позднее выяснилось, что причиной конфликта стал ошибочный денежный перевод. Артур Кравцов при переводе 130 тыс. рублей допустил ошибку и отправил деньги супруге потерпевшего. Он попросил женщину вернуть средства, однако она решила, что звонящий является мошенником. После этого мужчина приехал к ее квартире.

Артур Кравцов признал вину. Суд также удовлетворил гражданский иск и взыскал с него 100 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.

Матвей Николаев