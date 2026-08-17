Снятый в Самаре с выборов в Госдуму коммунист Матвеев хочет стать губернатором региона

Депутат Госдумы Михаил Матвеев, кандидатуру которого 14 августа Самарский областной суд решил снять с выборов в Госдуму, заявил, что начнет готовиться к выборам губернатора Самарской области в качестве кандидата. Об этом Михаил Матвеев сообщил «Самарскому Обозрению».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

«И сразу после окончания выборов я начинаю готовиться к выборам губернатора Самарской области в качестве кандидата. Больше я поблажек давать не буду. Две избирательные кампании великодушно пропустил, но гляжу, власть начала забываться в некоторых вопросах. Решила — если уж Матвеев где-то далеко в Москве сидит, ее не трогает, это является признаком слабости. Но нет, друзья мои! В соответствии с законодательством у нас губернатор и правительство Самарской области подотчетны Самарской губернской думе! Но, вообще-то, я собираюсь работать в Государственной думе 9-го созыва. И считаю, что тема далеко не закрыта», — приводит слова Михаила Матвеева «Самарское Обозрение».

В пятницу, 14 августа, представитель КПРФ Михаил Матвеев был снят с выборов в Госдуму в Самарской области из-за нарушения избирательного законодательства. Иск подала его конкурент по избирательному округу, кандидат «Партии пенсионеров» Анна Саранцева. В воскресенье, 16 августа, администрация Самары получила уведомление от депутата Госдумы Михаила Матвеева о проведении митингов против попыток снятия его с выборов.

Евгений Чернов