Снятый с выборов в Госдуму депутат Михаил Матвеев анонсировал митинги

Мэрия Самары получила от депутата Госдумы РФ Михаила Матвеева уведомление о проведении митингов против попыток снятия парламентария с выборов. Об этом «Ъ-Волга» сообщили в городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат Госдумы Михаил Матвеев (справа) на заседании в Самарском областном суде

Фото: Портнов Георгий Олегович Депутат Госдумы Михаил Матвеев (справа) на заседании в Самарском областном суде

Фото: Портнов Георгий Олегович

Парламентарий собирается провести митинги 25 августа с 18:00 до 21:00 и 29 августа с 11:00 до 14:00 в сквере «Родина». На них предполагается собрать до 500 участников.

В пятницу Самарский областной суд снял депутата Госдумы Михаила Матвеева с участия в предстоящих выборах в региональный парламент. Иск к господину Матвееву подала кандидат в депутаты Госдумы от «Партии пенсионеров» Анна Саранцева, которая в своем заявлении написала, что ее оппонент нарушил право интеллектуальной собственности при размещении агитационных материалов на собственном сайте и в соцсети «ВКонтакте».

Подробности — в материале «Ъ-Волга» «Самарский суд пошел по гиперссылкам».

Георгий Портнов