Суд в Самаре снял коммуниста Михаила Матвеева с выборов в Госдуму

Судья Самарского областного суда Татьяна Родина сегодня, 14 августа, удовлетворила иск кандидата в депутаты Госдумы от «Партии пенсионеров» Анны Саранцевой о снятии с выборов ее соперника по Промышленному одномандатному избирательному округу № 163 Михаила Матвеева, действующего депутата Госдумы от КПРФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Матвеев (на первом плане) и Александр Живайкин (на заднем плане)

Фото: Игорь Черников / Коммерсантъ Михаил Матвеев (на первом плане) и Александр Живайкин (на заднем плане)

Фото: Игорь Черников / Коммерсантъ

Громкий процесс длился три дня. В иске Анны Саранцевой указано, что Михаил Матвеев нарушил право интеллектуальной собственности при размещении агитационных материалов на своем сайте и во «ВКонтакте».

Депутат без согласия авторов разместил на своем официальном агитационном ресурсе фотографии, принадлежащие корреспонденту МИА «Россия Сегодня» Андрею Стенину, погибшему в ДНР в августе 2014 года, РИА «Новости» и другим лицам, и использовал шрифты Microsoft и логотип Google, на которые у кандидата от КПРФ нет авторских прав. Кроме того, Михаил Матвеев, по словам представителей истца, опубликовал без разрешения фотографию своего основного конкурента Александра Живайкина («Единая Россия»), сопроводив ее оскорбительным комментарием.

56-страничный иск был зарегистрирован в суде 11 августа. Михаил Матвеев присутствовал на первом заседании, 12 августа, и сегодня вечером, когда начались прения. Позиция защиты сводилась к тому, что Михаил Матвеев не имел отношения к наполняемости своего агитационного сайта, через который он также собирал пожертвования на свою избирательную кампанию, а этим занималась непосредственный разработчик ресурса Александра Будко.

Чем известен Михаил Матвеев

По словам защитников Михаила Матвеева, шрифты он покупал по схеме «постоплаты» непосредственно у КПРФ, и в целом установить, нарушены ли авторские права американской компании Microsoft, в текущих условиях невозможно. Сам господин Матвеев и его защитники назвали процесс «политическим» и имеющим цель устранить сильного конкурента для кандидата от «Единой России» Александра Живайкина. По этому поводу Михаил Матвеев даже записал несколько обращений к своим сторонникам и к президенту Владимиру Путину.

Сабрина Самедова