Самарский суд пошел по гиперссылкам

Известный представитель КПРФ Михаил Матвеев снят с выборов в Госдуму в Самарской области из-за нарушения избирательного законодательства. Иск подала его конкурент по избирательному округу, кандидат «Партии пенсионеров» Анна Саранцева. Ее юристы представили суду доказательства: незаконно использованные фотографии, гиперссылки и шрифт на сайте Михаила Матвеева. Сам он настроен оспорить это решение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат Госдумы Михаил Матвеев

Фото: Портнов Георгий Олегович Депутат Госдумы Михаил Матвеев

Фото: Портнов Георгий Олегович

Суд по иску кандидата «Партии пенсионеров» Анны Саранцевой по одномандатному округу №163 об отмене регистрации кандидата от КПРФ Михаила Матвеева продлился три дня. На первом заседании Михаил Матвеев заявил судье Татьяне Родиной, что не успел ознакомиться с 56-страничным иском и подобрать команду юристов, и попросил отложить заседание. В тот же день прямо на крыльце облсуда Михаил Матвеев записал видеообращение к своим сторонникам, разместив его в своем Telegram-канале. По его словам, снятие его с выборов выгодно его основному конкуренту по избирательному округу — единороссу Александру Живайкину, который «не смог бы его победить в честной борьбе». При этом господин Матвеев пообещал в случае проигрыша «завалить исками всю страну».

На следующий день зал суда едва смог вместить всех желающих. Большая часть из присутствующих была сторонниками самого Михаила Матвеева. Так, депутат самарской гордумы от КПРФ Дмитрий Асеев вел из суда онлайн-репортаж. Сам господин Матвеев на заседание не пошел, расположившись на лавочке в сквере рядом со зданием суда у памятника Владимиру Ленину. Там он продолжил публиковать в своем Telegram-канале видеообращения к избирателям и репостить комментарии в свою поддержу.

Сторону истца представляла известный электоральный юрист, член коллегии адвокатов Москвы Юлия Белоус. Она пояснила суду, на каком основании ее доверительница просит снять с выборов депутатов Госдумы Михаила Матвеева. В частности, сообщила адвокат, предвыборный сайт коммуниста Матвеев2026.ру, согласно выходным данным, является агитационным, а через него на кампанию кандидата собираются пожертвования, при этом там опубликованы ссылки на посты в соцсети «ВКонтакте», личный сайт кандидата, которые содержат агитацию. Отчет о депутатской деятельности Михаила Матвеева в думе VIII созыва, опубликованный им еще в апреле на своей странице во «ВКонтакте», также является агитационным материалом, гиперссылка на него есть на ресурсе Матвеев2026.ру. В этом отчете, отметила госпожа Белоус, есть фотоматериалы известных журналистов. Но авторских прав на эти фотографии у Михаила Матвеева нет, сообщила она. По ее словам, после получения господином Матвеевым иска эти публикации с его личного сайта и из соцсети «ВКонтакте» были удалены, что «свидетельствует о том, что ответчик признает, что совершил правонарушение».

Представитель истца обратила внимание, что юристы Михаила Матвеева не предоставили суду доказательства законного использования «объектов авторского права». Среди «пострадавших» фотографов оказались корреспондент МИА «Россия Сегодня» Андрей Стенин, погибший в ДНР в августе 2014 года, а также фотокорреспонденты РИА Новости, «Российской газеты», Gazeta.ru и т. д. Кроме того, оппоненты коммуниста предоставили доказательства, что в своих агитационных материалах кандидат КПРФ использует изображения «несовершеннолетних, что также запрещено законом».

Наибольшие споры вызвали фотографии основного конкурента Михаила Матвеева по округу, единоросса Александра Живайкина. Фото господина Живайкина в камуфляжной форме Михаил Матвеев опубликовал в своих соцсетях, назвав конкурента «депутатом на букву Ж» и «ряженым». Эта цитата вызвала одобрительную реакцию в зале, и многие даже зааплодировали. Судья Татьяна Родина сделала собравшимся замечание, а Юлия Белоус продолжила. «Негативизация образа конкурента является признаком агитационного материала, а авторских прав Михаилу Матвееву на публикацию фотографий Живайкина никто не предоставлял», — сообщила суду Юлия Белоус. Автор другого фото, которое использовал господин Матвеев, думский фотограф Искандер Мифтаков, в суде сообщил, что права на ее публикацию передавал только кандидату от «Единой России».

Оппоненты коммуниста в суде заявили также, что в агитационных материалах Михаила Матвеева, использованы «шрифты от компании Microsoft, которые «защищены авторским правом и за которые он не заплатил». «Согласно законодательству, все кандидаты должны быть в равных условиях, а кандидат от КПРФ мог использовать лишь 8-9 бесплатных шрифтов американской компании», — настаивали представители истца. Эти доводы юристы Анны Саранцевой сопроводили заключением эксперта.

Выступление представителей ответчика Евгения Яндукова, Екатерины Кургановой и Владимира Семенова зал встретил аплодисментами, из-за чего судья опять сделала собравшимся замечание. Позиция защиты сводилась к следующему: «Михаил Матвеев не имел отношения к наполняемости своего агитационного сайта и не знал о содержащихся в нем спорных гиперссылках. Ресурс вела его разработчик Александра Будко». «Михаил Матвеев в гиперссылках не разбирается», фотографии из гиперссылок подгружаются автоматически, а ответчик «не мог знать об этом», «компания Microsoft не заявляла требований к Михаилу Матвееву о нарушении авторских прав», «сторона истца не предоставила доказательств, что именно эти шрифты принадлежат американской корпорации, а кандидат Матвеев покупал их по схеме «постоплаты» у партии КПРФ, которая, в свою очередь, приобрела их у российской компании «Шрифтовик». Юристы коммуниста даже предоставили соответствующий договор. Зал взорвался аплодисментами и одобрительным гулом после вопроса Евгения Яндукова Юлии Белоус: имеет ли отношение к организации иска Александр Живайкин, поскольку он является непосредственным руководителем директора федерации спортивной борьбы Ильи Саранцева – сына истицы. После этого происходящее напоминало не суд, а акцию протеста, которых за свою политическую карьеру Михаил Матвеев организовал немало. Судья сделала очередное замечание собравшимся. Заседание в четверг продлилось девять часов.

На суде сегодня, 14 августа, было меньше народа, но появились новые слушатели, в основном пенсионеры. Пожилая женщина пристально посмотрела на юриста истца Юлию Белоус, пригрозив, что будет смотреть на неё, пока у той «не пропадет дар речи». «Вы не понимаете, что вы защищаете!» — восклицала пенсионерка. Эмоционально себя вели и другие посетители, судья Татьяна Родина пригрозила вывести их из зала и оставить только непосредственных участников.

Сторона защиты заявила несколько ходатайств: о привлечении в качестве заинтересованных лиц кандидата от «Единой России» Александра Живайкина, а также «тысячи избирателей и сторонников», которые финансировали кампанию Михаила Матвеева. Защитники настаивали, что со снятием кандидата от КПРФ будут «ущемлены права каждого жертвователя» и 4 млн руб., собранные депутатом, «пропадут зря». Они просили суд назначить новые экспертизы, в частности привлечь другого эксперта по шрифтам и других свидетелей. Истцы, представитель избиркома и прокуратуры просили суд не удовлетворять это ходатайство, так как все доказательства уже имеются в материалах дела. Судья поддержала одно требование ответчика — вызвать в суд адвоката и экс-помощника Михаила Матвеева Андрея Соколова. Он выступил в качестве «эксперта по ПО» и рассказал суду, что до того, как стал адвокатом в 2000 году, в 90-е годы работал программистом. Эксперт заявил, что с сервера, на котором находится предвыборный сайт Михаила Матвеева, технически невозможно передать какой-то шрифт, авторских прав на шрифты у КПРФ нет и они «разрабатывали что-то свое», «шрифты, которые мог использовать Михаил Матвеев, являются общественным достоянием и специальное разрешение на их использование не нужно». Представителю прокуратуры Андрей Соколов сообщил, что заинтересованным лицом в этом деле он не является, а договор с господином Матвеевым был «лет 15 назад», поэтому сейчас их ничего не связывает. В итоге судья не увидела оснований для отвода экс-помощника Михаила Матвеева.

Перед прениями прокурор заявил суду, что не видит оснований в отклонении иска, так как предвыборный сайт кандидата содержит гиперссылки и другие материалы, указывающие, что кандидат Матвеев создавал негативные образы своих конкурентов, а также незаконно размещал фото несовершеннолетних. После этого в зал зашел сам Михаил Матвеев.

На прениях адвокаты Анны Саранцевой повторили свою позицию, что ответчик не предоставил никаких доказательств законного использования объектов авторского права, а кандидат сам отвечает за то, что выкладывается на его агитационном ресурсе. «Он получил тем самым преимущество перед другими кандидатами», — резюмировали представители истца.

Юристы Михаила Матвеева просили отклонить иск, так как часть материалов, которые истец счел агитационными, «были изготовлены и опубликованы до начала избирательной кампании», «гиперссылки нельзя включать в единый агитационный материал».

Прения закрывал сам Михаил Матвеев, и он, видимо, сказал все то, что думал и хотел сказать. «Я единственный кандидат в депутаты, который ведет кампанию на народные пожертвования, — начал он. — В первые часы кампании собрал 1,5 млн рублей. Деньги жертвовали граждане из 74 регионов». «То, что я наблюдаю со стороны истца, прокуратуры, избиркома, - это какой-то позор! Когда действующий депутат Госдумы идет на выборы, это не простое решение: захотел и пошел... Очень много разных структур определяют, может человек продолжить свою работу или нет... Были сложные моменты, идет специальная военная операция, я под санкциями в 27 странах. В отношении меня возбуждены уголовные дела на Украине....Я знаю, что вы снимите меня с участия на выборах. Но, я надеюсь, это решение не устоит в следующих инстанциях. Не в силе Бог, а в правде», — эмоционально заявил депутат. «Меня обвиняют в том, что я у американской компании, которая похвалилась, что она миллиард долларов перевела ВСУ, лицензию не купил. Мне представители административного истца говорят: ты не мог эту лицензию купить, потому что она в России с 2022 года не продается, а если ты ее купил, ты, видимо, финансировал бы терроризм. Уважаемый суд, вы, видимо, не знаете, что сайт Самарского областного суда исполнен на шрифтах компании «Майкрософт»? У вас есть лицензия? Вы, может быть, финансируете тех, кого финансирует «Майкрософт»? — вопрошал господин Матвеев. — Это какой-то позор! Мы во что превратили выборы? Любого можно снять с выборов, если вы примете это решение!» — восклицал коммунист.

«Морально я уже выиграл вне зависимости от принятого решения. Во что превратятся выборы на следующий день после моего снятия? Наверно, кто-то думает, что я начну пить водку и уеду куда-нибудь на дачу. Нет, друзья мои. Я в лепешку расшибусь, чтобы эти люди, которые стоят за моим снятием с выборов, не стали депутатами», - пообещал ответчик. «Судья с фамилией Родина меня судит. Я вижу в этом определенный смысл... Мы все любим нашу Родину и готовы от нее принять любые испытания, и, конечно же, я считаю, что придирки, которые привели вас в суд, не стоят того, чтобы применять крайнюю санкцию и снимать с выборов депутата, который, очевидно, имеет серьезный шанс на победу... Я недоволен работой суда, прокуратуры...Заявляю отвод председательствующему суда и прокуратуре, так как подозреваю их в заинтересованности»,— завершил свой эмоциональный спич Михаил Матвеев.

На это истец заявил, что ответчик перекладывает на плечи суда то, что должен был сделать сам. Прокуратура также не поддержала требование господина Матвеева: доказательств заинтересованности сторон нет.

Вернувшись из совещательной комнаты, судья сообщила, что оснований для удовлетворения ходатайства нет. Михаил Матвеев покинул зал, когда судья самарского облсуда Татьяна Родина оглашала свое решение о снятии его с выборов депутатов Госдумы по иску Анны Саранцевой за нарушение избирательного законодательства. Исковые требования были удовлетворены в полном объеме, Михаил Матвеев лишен статуса кандидата.

Как заявил Михаил Матвеев в ходе прений, он обязательно обжалует это решение.

Руфия Кутляева, Георгий Портнов

Насыщенная биография депутата Госдумы — в материале «Ъ-Волга» «Чем известен Михаил Матвеев»