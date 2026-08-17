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В Невском и Московском районах ограничат движение из-за ремонта дорог

В Московском районе с 19 августа по 5 сентября ограничат движение по Благодатной улице на участке от проспекта Юрия Гагарина до Витебского проспекта, включая перекресток с ним. Ограничения связаны с ремонтом дорожного покрытия, который продлится до 5 сентября, сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Ограничения начнут действовать 19 августа

Ограничения начнут действовать 19 августа

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Ограничения начнут действовать 19 августа

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В Невском районе с 19 августа по 7 сентября ограничения введут на улице Профессора Качалова — от дома №9, литера А, до Глухоозерского шоссе. Ремонт на этом участке начался 27 июля и завершится 10 сентября.

Полный список действующих ограничений опубликован на официальном сайте ГАТИ.

Карина Дроздецкая

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