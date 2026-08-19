Неравноценное замещение

В условиях сжатия кредитования факторинг стал важным источником привлечения финансирования. Как факторы меняют подходы к работе с клиентами и может ли финансирование под дебиторскую задолженность заменить кредитование, изучал «Ъ-Review».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: iStock Фото: iStock

Кредитование остается для многих компаний недоступной роскошью. По данным ЦБ, рост требований к компаниям (включая вложения в корпоративные облигации) замедлился в июне текущего года до 0,4 трлн руб., при этом половина выросшей задолженности — кредиты крупнейшим госкомпаниям.

Наиболее остро недоступность кредитных ресурсов отражается на сегменте среднего и малого бизнеса. По данным ЦБ, за январь—июнь 2026 года объем предоставленных кредитов малому и среднему бизнесу (МСБ) составил 6,6 трлн руб.— на 4,5% меньше, чем годом ранее.

В условиях сжатия рынка кредитования многие компании стали рассматривать факторинговое финансирование как альтернативу.

По данным Ассоциации факторинговых компаний (АФК), за год рынок вырос на 17%, до 2,8 трлн руб. Тем не менее факторинг значительно уступает по объемам корпоративному кредитованию (86,8 трлн руб. на 1 июля 2026 года).

«Является ли сейчас факторинг альтернативой кредиту? Однозначно да. Заявок с такими запросами действительно становится больше»,— утверждает генеральный директор «Абсолют Факторинга» Елена Молоканова. Замещение дорогостоящих кредитных инструментов факторинговым финансированием, по словам директора департамента факторинговых операций ПСБ Бориса Соболева, обусловлено в том числе тем, что обязательства по факторингу, как правило, не увеличивают долговую нагрузку клиента.

«Ряд компаний приходят к факторингу, когда исчерпывают кредитные лимиты или сталкиваются со снижением/обнулением кредитных лимитов. В такие моменты компании вспоминают, что у них есть качественная дебиторская задолженность, под которую также можно получить деньги»,— объясняет управляющий директор по факторингу Альфа-банка Павел Шишов.

Есть несколько причин, по которым клиент может выбрать факторинг. «Первая — необходимость снизить зависимость от банковских кредитных линий. Вторая — желание привязать финансирование непосредственно к продажам. Третья — возможность получить более гибкий график финансирования. Однако факторинг не является прямой заменой кредита: его преимущество заключается именно в финансировании под конкретную дебиторскую задолженность»,— говорит генеральный директор компании «ВТБ Факторинг» Константин Савельев.

Вопрос цены

Стоимость факторинга практически сравнялась со ставками по корпоративным кредитам, отмечают участники рынка. По словам Павла Шишова, ставка по факторингу для сегмента МСБ может варьироваться от 3% до 7% надбавки к ключевой ставке. В настоящее время, уточняет директор по аудиту ФБК Татьяна Косакович, ставка по факторингу находится в диапазоне 16–23% годовых. Средневзвешенная ставка, по данным ЦБ, по кредитам МСБ на срок до одного года в июне составляла 18,02%.

Павел Шишов уточняет, что в большинстве случаев ставка по факторингу плавающая и снижается вслед за ключевой, то есть с начала года снижение произошло на 2 процентных пункта. При этом условия предоставления финансирования, продолжает эксперт, зависят от объема выборки, срока отсрочки, размера обратной комиссии дебиторам за верификацию, риск-профиля клиента, уровня резервов и других параметров.

Имеет значение и вид факторинга: с регрессом, когда фактор может требовать оплату с поставщика, если покупатель вовремя не оплатил выплаченное финансирование, и без регресса — более дорогой вид факторинга, при котором фактор принимает на себя риски и не имеет права требования возврата выплаченной суммы у поставщика. Кроме того, имеет значение, выбирает ли клиент закрытый факторинг, когда дебиторская задолженность переуступается без уведомления покупателя, или открытый — покупатель знает, что право требования его долга передано факторинговой компании. Последнее время также набирает популярность агентский факторинг, когда инициатором сделки выступает покупатель, а не поставщик, как при классической форме факторинга.

«В стоимость факторинга включена не только цена денег, но и комплексная услуга — управление “дебиторкой”, покрытие риска неплатежа дебитора и операционное сопровождение каждой сделки. Клиент платит за три в одном»,— поясняют в «Совкомбанк Факторинге» (СКБФ). Как уточняет лидер кредитного направления Точка-банка Ангелина Крашенинникова, риск в факторинговых сделках априори ниже, чем в кредитовании, так как в факторинге есть денежное требование, контроль выручки, за счет которой гасятся обязательства поставщика, а цикл сделки короче. «Ставка будет ниже, если предприниматель будет финансироваться в логике открытого факторинга с надежным дебитором»,— резюмирует госпожа Крашенинникова.

Немассовый продукт

Однако при увеличении спроса на факторинг банки начали ужесточать риск-политику. «Мы наблюдаем жесткую оценку клиентов со стороны фактора, что связано с ростом риска неплатежей»,— рассказывает Татьяна Косакович, добавляя, что ужесточается конкуренция за качественного заемщика, который, в свою очередь, осторожен в условиях все еще высоких ставок на рынке.

Таким образом, рынок факторинга консолидируется, основной объем операций приходится на крупных поставщиков и дебиторов.

При этом, по словам управляющего директора рейтингов финансовых институтов НРА Константина Бородулина, одним из ключевых вызовов сегодня становится растущая концентрация рисков на крупных поставщиках и дебиторах: в случае неплатежа (по различным причинам) у таких дебиторов возникают проблемы в большой цепочке поставок, к масштабу которых риск-модели факторов могут быть не готовы.

Переуступить риск

Несмотря на риски, на рынке отмечается рост доли факторинга без регресса, когда риск неплатежа со стороны покупателя берет на себя фактор. «Факторинг без регресса остается одним из наиболее востребованных продуктов, поскольку позволяет поставщику получить финансирование и при этом передать фактору риск неплатежа дебитора»,— поясняет Константин Савельев. «Мы искусственно не ограничиваем его долю или объем в своем портфеле. На наш взгляд, рост спроса на такой вид факторинга больше говорит об озабоченности поставщиков получением своевременной оплаты от своих покупателей»,— говорит Павел Шишов.

Преимущество безрегрессного факторинга в том, что можно учитывать распределение рисков внутри конкретной цепочки поставок и опираться на финансовую устойчивость ее ключевых участников. «Например, в продукте для авансирования грузоперевозчиков финансирование получает перевозчик, а оценка сделки во многом строится на надежности и платежной дисциплине крупной транспортно-экспедиционной компании, которая выступает заказчиком перевозки. Эта модель позволяет небольшим участникам рынка быстрее получать оплату за выполненную работу, а более крупным компаниям — поддерживать стабильность своей цепочки подрядчиков»,— объясняет Ангелина Крашенинникова.

Без уведомления

В то же время компании не всегда готовы делиться со своими партнерами информацией об использовании факторингового финансирования. По словам Константина Савельева, закрытый факторинг востребован у компаний, которые хотят сохранить привычные отношения с покупателями и не готовы раскрывать использование внешнего финансирования, но вместе с тем нуждаются в оперативном управлении денежными потоками. Как уточняет Елена Молоканова, иногда вопрос не в том, что дебитор не хочет или не готов подписывать уведомление,— просто клиенту так проще и быстрее.

Закрытый факторинг особенно популярен у компаний МСБ, уточняют в Точка-банке. «Дебиторами таких компаний часто выступают небольшие контрагенты, которые могут быть незнакомы с инструментами факторинга. В таких случаях процесс подписания уведомления дебитора и подтверждение денежных требований могут усложнять и замедлять сделку. Закрытый факторинг позволяет упростить процесс финансирования, сохранить скорость сделки и снизить операционную нагрузку на участников цепочки поставок, что делает его востребованным решением в первую очередь для клиентов сегмента МСБ»,— поясняет госпожа Крашенинникова.

Однако сделки с закрытым факторингом требуют повышенного внимания к качеству рисков и прозрачности расчетов.

Поэтому факторинг без уведомления дебиторов — очень рискованный продукт для фактора. «Сейчас все больше дебиторов спокойно соглашаются на открытый факторинг, поэтому, когда к нам приходят клиенты с запросом на закрытую схему факторинга, скорее всего, это означает, что в отношениях между покупателем и поставщиком есть какие-то сложности»,— поясняет Павел Шишов.

В СКБФ заявили, что уведомление дебитора — главный барьер для мошеннических действий. «Когда мы уведомляем дебитора о переуступке права требования, дебитор юридически обязан платить именно нам. Если клиент (поставщик) попытается переуступить ту же поставку другому фактору, дебитор, уже получивший уведомление от нас, откажется платить новому кредитору — это прямое нарушение его обязательств. Таким образом, сам механизм уведомления создает непреодолимый барьер для повторного финансирования»,— заключают в компании.

Финансирование цепочек

По подсчетам АФК, в первом полугодии 2026 года по продуктам финансирования цепочек поставок (SCF) выплачено свыше 1,6 трлн руб., что на 18% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Борис Соболев поясняет, что цепочный факторинг позволяет финансировать как прямого поставщика крупной компании, так и участников более глубоких уровней цепочки поставок. Константин Бородулин также отмечает, что факторинг сегодня встраивается в единые цифровые платформы, объединяющие все основные процессы компаний-заказчиков, и участвует в полной цепочке поставок.

Павел Шишов уточняет, что цепочный факторинг, когда покупатель клиента дальше поставляет товар уже своим покупателям, часто образуется естественным путем. Однако в производственной сфере финансирование цепочек поставок особенно востребовано и выстраивается специально. «К примеру, мы, как фактор, финансируем добытчика руды, который поставляет ее на металлургический завод, далее мы финансируем поставку металла, произведенного из этой руды, на трубопрокатный завод и уже после финансируем поставку трубы, произведенной из этого металла, в адрес подрядчиков нефтяных компаний. Таким образом, весь производственный цикл прозрачно контролируется и финансируется нами»,— делится господин Шишов.

Правда, это довольно сложный продукт с точки зрения оценки, контроля рисков и возврата средств. Кроме того, существуют риски мошеннических действий. «При финансировании цепочек продаж необходимо оценивать риски исходя из операционной деятельности клиента и принимать их в рамках контрактной логики с учетом стоимости и ликвидности актива»,— уточняет Борис Соболев.

Кризисное финансирование

Несмотря на то что факторинг получил развитие в период сжатия кредитования, участники рынка уверены, что и при восстановлении рынка факторинг останется востребованным продуктом. «После снижения ставок конкуренция с традиционными кредитными продуктами усилится, однако спрос на факторинг сохранится, поскольку он предлагает ускоренное финансирование, позволяет застраховать риски неплатежа дебиторов и встроен в процессы управления цепочками поставок»,— уверен Борис Соболев.

На рынке есть клиенты, которые выбирают факторинг вне зависимости от стоимости кредита.

Они работают на условиях отсрочки платежа, понимают, что отсрочка — это не только кассовый разрыв на этот период, но и риск остаться без выручки в целом. Интерес к факторингу также есть у тех, кому не одобрили кредит из-за несоответствия требованиям к финансовому состоянию. «Когда такой клиент приходит к нам с контрактом в адрес крупного покупателя или заказчика, мы, как фактор, больше внимания при анализе уделяем его покупателю и условиям контракта, а его финансовое состояние уже вторично. Факторинг позволяет получить финансирование даже компаниям с минимальной выручкой или недавно образованным»,— поясняет Павел Шишов, добавляя, что развитие факторинга после снижения кредитных ставок немного замедлится, но сохранит положительную динамику.

Основной вопрос сейчас связан со снижением доходности факторов. Так, по данным АФК, в январе—июне 2026 года факторы получили доход на 12% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «С одной стороны, снижение ключевой ставки приводит к постепенной разморозке деловой активности и росту объема операций, с другой — вслед за ключевым индикатором денежно-кредитной политики снижаются и факторинговые ставки, что обуславливает сжатие доходов факторов»,— поясняет старший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Владимир Тетерин. Однако Константин Бородулин считает, что по мере снижения ключевой ставки до приемлемых значений можно ожидать поэтапного роста портфеля на фоне оживления деловой активности и потребности бизнеса в оборотном капитале.

Вероника Хохлова