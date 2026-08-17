Против журналистки-иноагента Синдеевой возбудили уголовное дело

Российское следствие возбудило уголовное дело против председателя совета директоров телеканала «Дождь» (объявлен иноагентом) Натальи Синдеевой (объявлена иноагентом). Ей вменяют организацию деятельности нежелательной организации. Фигурантом по делу также проходит генеральный директор телеканала Марк Тен, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Наталья Синдеева (объявлена иноагентом) в 2020 году

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ Наталья Синдеева (объявлена иноагентом) в 2020 году

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Согласно отчетным документам, «Дождь» (объявлен иноагентом) создали на базе юридического лица TVR Studios B.V. (признана нежелательной организацией) в декабре 2022 года в Нидерландах. Тогда директором телеканала был медиаменеджер и основатель издательского дома Independent Media Дэрк Сауер. В качестве основного рода деятельности юрлица указали освещение основных событий в России.

В России против журналистов «Дождя» (объявлен иноагентом) неоднократно возбуждали уголовные дела. В мае к восьми годам колонии зочно приговорили главного редактора телеканала Тихона Дзядко (объявлен иноагентом) за распространение фейков об армии. В марте 7,5 года и 10 лет получили журналистки Валерия Ратникова (объявлена иноагентом) и Валерия Кичигина.

Никита Черненко