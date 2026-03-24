Журналистку Кичигину приговорили к 10 годам за фейки об армии

Таганский районный суд Москвы приговорил журналистку телеканала «Дождь» (признан иноагентом и нежелательной организацией) Валерию Кичигину к 10 годам колонии по делу о распространении военных фейков. Приговор вынесен в заочном порядке, сообщили в объединенной пресс-службе судов Москвы.

Журналистка признана виновной в совершении двух преступлений по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ. Суть обвинений судебная пресс-служба не привела. Помимо лишения свободы, журналистке запретили заниматься администрированием сайтов в течение пяти лет.

Сегодня Головинский суд Москвы также заочно приговорил журналистку телеканала Валерию Ратникову (признана иноагентом) к семи с половиной годам колонии. Ее признали виновной в дискредитации вооруженных сил России.