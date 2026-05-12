Журналиста-иноагента Тихона Дзядко заочно приговорили к восьми годам

Главреда телеканала «Дождь» (нежелательная организация, признана в РФ иноагентом) Тихона Дзядко (иноагент) суд в Москве заочно приговорил к восьми годам колонии. Он признан виновным по статье о фейках про армию. Об этом сообщила московская прокуратура.

Также подсудимого оштрафовали на 250 тыс. руб. и запретили ему администрировать интернет-ресурсы в течение четырех лет.

В апреле 2025 года журналиста объявили в розыск. В июле возбудили уголовное дело из-за публикаций в соцсетях об украинском городе Буча. В октябре Росфинмониторинг включил журналиста в перечень террористов и экстремистов.