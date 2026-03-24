Журналистку-иноагента Ратникову заочно приговорили к 7,5 года колонии

Головинский суд Москвы заочно приговорил журналистку телеканала «Дождь» (признан иноагентом и нежелательной организацией) Валерию Ратникову (признана иноагентом) к семи с половиной годам колонии. Ее признали виновной в дискредитации вооруженных сил России, сообщили «РИА Новости» в суде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валерия Ратникова (объявлена в РФ иноагентом)

Фото: @ratnikova_tut (объявлена в РФ иноагентом)

По данным следствия, журналистка выкладывала в мессенджере публикации, в которых содержалась ложная информация о действиях российской армии против мирного населения Украины. Ратниковой (иноагент) также запретили администрировать сайты сроком на три года.

В июле 2025 года СКР возбудил уголовное дело в отношении Валерии Ратниковой, ведущей «Дождя» Екатерины Котрикадзе и главреда телеканала Тихона Дзядко (все трое журналистов и СМИ признаны иноагентами) за фейки об армии и уклонение от обязанностей иностранного агента. Ратникова была внесена в реестр иноагентов в декабре 2023 года. В сентябре 2025 года ее объявили в розыск.