Спрос на новосибирскую недвижимость в первом полугодии 2026 года вырос на 28,2%

В период с января по июнь 2026 года в Новосибирской области зарегистрировано 46 168 сделок с недвижимостью на общую сумму 186,4 млрд руб. — на 28,2% больше по количеству и на 21,4% по объему, чем за тот же период 2025 года. Сегмент жилья обеспечил 30 037 сделок (65,1% рынка) на сумму 156,8 млрд руб. (84,1% всего объема). Средняя цена жилья составила 5,22 млн руб. (+3,9%), говорится в исследовании агентства недвижимости «Жилфонд».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Квартальная динамика рынка недвижимости региона показывает устойчивый рост: I квартал дал 19 476 сделок (+13,8% к I кварталу 2025 года), II квартал — 26 692 (+41,1%). При этом средняя цена сделки снизилась с 4,26 млн до 4,04 млн руб. — главным образом за счет изменения структуры: доля земельных участков в общем числе сделок выросла с 11,4% (весь 2025 год) до 20,9% в I полугодии 2026 года.

Рост на рынке жилья в Новосибирской области происходит за счет «вторички». Доля договоров долевого участия в сделках с жильем снизилась с 36,6% до 29,5% за год. Это минимальное значение за последние два года, отметили в «Жилфонде».

Львиная доля сделок на рынке недвижимости региона — 60,5% — осуществляется в Новосибирске. В числе лидеров — Бердск (1 921 сделка), Искитим (773), Краснообск (614) и Обь (429).

Новосибирская область в январе—июне 2026 года ввела в строй жилые дома общей площадью 788,8 тыс. кв. м, что на 35,6% меньше, чем в первом полугодии 2025-го, следует из данных Новосибирскстата. По итогам года регион планирует ввести более 2 млн кв. м жилья.

Михаил Кичанов