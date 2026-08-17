В Курской области за сутки из-за атак ВСУ один человек погиб и один пострадал

За прошедшие сутки в результате атак ВСУ в Курской области погибла мирная жительница. Речь идет о 67-летней женщине, которая ехала с мужем на машине в селе Будки Глушковского района. Ее 73-летний супруг пострадал, ему оказана медпомощь. Об этом рассказал глава региона Александр Хинштейн в своем канале в мессенджере «Макс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В результате этой атаки был поврежден автомобиль.

Также разрушения зафиксированы в четырех населенных пунктах. В поселке Коренево Кореневского района и поселке Песчанский Беловского района уничтожены еще два автомобиля. В деревне Рыжевка Рыльского района повреждены крыша и фасад дома, а в городе Рыльске — кровля навеса недействующей АЗС.

В регионе сбили 132 беспилотника различного типа. Помимо этого, 75 раз применялась артиллерия по отселенным районам, 13 раз дроны атаковали территорию с помощью взрывных устройств.

Накануне Александр Хинштейн сообщил, что за предыдущие сутки в Курской области сбили 170 беспилотников различных типов. ВСУ 32 раза били артиллерией по отселенным районам региона и четыре раза атаковали территорию области дронами со взрывными устройствами. В результате обстрелов погибших и пострадавших не было.

Мария Свиридова