Восемь человек погибли и 23 пострадали при атаках ВСУ в Белгородской области

За прошедшие сутки ВСУ 152 раза атаковали территорию Белгородской области. В Валуйском, Ракитянском и Шебекинском округах погибли восемь человек. Кроме того, ранены еще 23 мирных жителя, в числе которых два ребенка. Десять из них находятся на стационарном лечении. Об этом рассказал врио губернатора Александр Шуваев 17 августа в своем канале в мессенджере «Макс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По информации врио главы региона, также в больнице умер мужчина, получивший тяжелые ранения при атаке БПЛА в Шебекино 9 августа.

Удары за минувшие сутки были нанесены по Алексеевскому, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Вейделевскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Корочанскому, Краснояружскому, Новооскольскому, Ракитянскому, Шебекинскому и Яковлевскому округам. Сбиты и подавлены 125 беспилотников. Зафиксированы 11 обстрелов с использованием артиллерии и реактивной системы залпового огня (РСЗО). Восемь раз взрывные устройства сбрасывали с БПЛА.

По данным Минобороны, в ночь на 17 августа на территории РФ были перехвачены и уничтожены 205 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В Черноземье, помимо Белгородской области, дроны ликвидировали в Воронежской и Курской областях.

«Ъ-Черноземье» сегодня сообщал о ракетном ударе по селу Колосково в Валуйском округе Белгородской области. Там погибли шесть мирных жителей. Пострадали четверо, в том числе 14-летний ребенок.

Денис Данилов