В Черноземье за выходные погибли десять человек, 42 ранены при атаках 732 дронов
За выходные дни, 8–9 августа, ВСУ атаковали все регионы Черноземья. Об этом сообщили в Минобороны. По данным местных властей, погибли десять человек, еще 42 получили ранения. Всего над Черноземьем уничтожили как минимум 732 БПЛА.
Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ
В Белгородской области за отчетный период погибли десять мирных жителей, пострадали 39 человек, в том числе двое детей. Наиболее массированной стала атака на Белгород в ночь на 9 августа. В ее результате погибли шесть человек, 25 получили ранения. Кроме того, в городе были зафиксированы разрушения. Всего за выходные регион подвергся 260 атакам со стороны ВСУ. Силы ПВО уничтожили 387 беспилотников. Зафиксировано 11 случаев применения артиллерии, авиации и реактивных систем залпового огня, а также 14 сбросов взрывных устройств с БПЛА.
В Курской области за выходные при атаке БПЛА пострадал 54-летний мужчина. Он получил травматическую ампутацию ног и левой руки, когда поднял в лесу коробку, после чего произошла детонация. Его состояние оценивается как тяжелое. Также зафиксированы разрушения в ряде населенных пунктов. В селе Колячек Хомутовского района повреждены жилой дом и хозяйственная постройка. В селе Нижний Мордок Глушковского района разрушен дом. В селе Большое Солдатское Большесолдатского района повреждена крыша зернохранилища. Всего силами ПВО уничтожено 287 беспилотников. Также зафиксировано 178 случаев артиллерийских обстрелов и десять сбросов взрывных устройств с БПЛА.
В Воронежской области с 8 по 9 августа ликвидировали 30 дронов. Как сообщил губернатор Александр Гусев, пострадавших нет. При этом в одном из районов из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание хозяйственной постройки, повреждены окна в частном доме, посечены трубы отопления и забор. Еще в двух домах пострадали заборы, остекление и фасады. В другом муниципалитете повреждены окна девяти частных домов, в двух из которых также потребуется ремонт газопровода. Кроме того, пострадали три автомобиля и трактор. Еще в одном районе после падения БПЛА повреждено остекление на двух этажах жилого дома.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов не уточнил число ликвидированных БПЛА за выходные. Однако он заявил, что в ночь на 8 августа в результате падения дрона в Задонске пострадали два человека. Их доставили в медицинские учреждения. Также повреждены четыре частных дома, автомобиль и линия электропередачи. Кроме того, один БПЛА упал в Липецке на строящийся многоквартирный дом. Пострадавших нет.
За выходные в Орловской области ликвидировали 28 БПЛА. По словам губернатора Андрея Клычкова, пострадавших и разрушений нет.
Власти Тамбовской области не сообщили о возможных последствиях ударов.
За предыдущие выходные, 1–2 августа, ВСУ атаковали все регионы Черноземья. Тогда погибли четыре человека, еще 35 получили ранения. Всего силы ПВО уничтожили над макрорегионом 678 БПЛА.