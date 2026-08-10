В Черноземье за выходные погибли десять человек, 42 ранены при атаках 732 дронов

За выходные дни, 8–9 августа, ВСУ атаковали все регионы Черноземья. Об этом сообщили в Минобороны. По данным местных властей, погибли десять человек, еще 42 получили ранения. Всего над Черноземьем уничтожили как минимум 732 БПЛА.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Белгородской области за отчетный период погибли десять мирных жителей, пострадали 39 человек, в том числе двое детей. Наиболее массированной стала атака на Белгород в ночь на 9 августа. В ее результате погибли шесть человек, 25 получили ранения. Кроме того, в городе были зафиксированы разрушения. Всего за выходные регион подвергся 260 атакам со стороны ВСУ. Силы ПВО уничтожили 387 беспилотников. Зафиксировано 11 случаев применения артиллерии, авиации и реактивных систем залпового огня, а также 14 сбросов взрывных устройств с БПЛА.

В Курской области за выходные при атаке БПЛА пострадал 54-летний мужчина. Он получил травматическую ампутацию ног и левой руки, когда поднял в лесу коробку, после чего произошла детонация. Его состояние оценивается как тяжелое. Также зафиксированы разрушения в ряде населенных пунктов. В селе Колячек Хомутовского района повреждены жилой дом и хозяйственная постройка. В селе Нижний Мордок Глушковского района разрушен дом. В селе Большое Солдатское Большесолдатского района повреждена крыша зернохранилища. Всего силами ПВО уничтожено 287 беспилотников. Также зафиксировано 178 случаев артиллерийских обстрелов и десять сбросов взрывных устройств с БПЛА.

В Воронежской области с 8 по 9 августа ликвидировали 30 дронов. Как сообщил губернатор Александр Гусев, пострадавших нет. При этом в одном из районов из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание хозяйственной постройки, повреждены окна в частном доме, посечены трубы отопления и забор. Еще в двух домах пострадали заборы, остекление и фасады. В другом муниципалитете повреждены окна девяти частных домов, в двух из которых также потребуется ремонт газопровода. Кроме того, пострадали три автомобиля и трактор. Еще в одном районе после падения БПЛА повреждено остекление на двух этажах жилого дома.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов не уточнил число ликвидированных БПЛА за выходные. Однако он заявил, что в ночь на 8 августа в результате падения дрона в Задонске пострадали два человека. Их доставили в медицинские учреждения. Также повреждены четыре частных дома, автомобиль и линия электропередачи. Кроме того, один БПЛА упал в Липецке на строящийся многоквартирный дом. Пострадавших нет.

За выходные в Орловской области ликвидировали 28 БПЛА. По словам губернатора Андрея Клычкова, пострадавших и разрушений нет.

Власти Тамбовской области не сообщили о возможных последствиях ударов.

За предыдущие выходные, 1–2 августа, ВСУ атаковали все регионы Черноземья. Тогда погибли четыре человека, еще 35 получили ранения. Всего силы ПВО уничтожили над макрорегионом 678 БПЛА.

Кабира Гасанова