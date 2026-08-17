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Жителей Абазы в Хакасии предупредили о появлении медведя в черте города

Бурого медведя заметили на окраине Абазы — города в Республике Хакасия с населением более 12 тыс. человек. О возможности встретить хищника мэрия предупредила горожан.

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

«Факты выхода медведя зафиксированы в районе водозабора и на окраине города в районе Абазы-Заречной»,— говорится в объявлении, сделанном городской администрацией.

По данным республиканского министерства природных ресурсов и экологии, случаи выхода бурых медведей к населенным пунктам участились в целом ряде районов региона. «В случае возникновения угрозы жизни и здоровью может быть введен режим регулирования»,— отметили в ведомстве.

Валерий Лавский

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