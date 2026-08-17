В Петербурге задержали владельца фитнес-студии по делу о финансировании экстремистской организации

В Санкт-Петербурге сотрудники экономической полиции совместно с УФСБ задержали основателя студии персонального фитнеса. Его подозревают в финансировании Фонда борьбы с коррупцией (признан нежелательной, террористической, экстремистской организацией, иностранным агентом в России). Об этом сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Петербургского предпринимателя задержали по делу о переводе 900 рублей ФБК (признан нежелательной, террористической, экстремистской организацией, иностранным агентом в России)

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Петербургского предпринимателя задержали по делу о переводе 900 рублей ФБК (признан нежелательной, террористической, экстремистской организацией, иностранным агентом в России)

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

По данным ведомства, речь идет о переводе 900 рублей. 41-летний предприниматель и бизнес-тренер был задержан у себя дома в Аптекарском переулке.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о финансировании экстремистской организации. Он задержан на двое суток.

В МВД также сообщили, что задержанный является гражданином одного из европейских государств и длительное время проживал за рубежом. При задержании мужчина просил сотрудников не пугать его семью.

Матвей Николаев