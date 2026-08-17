В Петербурге задержали владельца фитнес-студии по делу о финансировании экстремистской организации
В Санкт-Петербурге сотрудники экономической полиции совместно с УФСБ задержали основателя студии персонального фитнеса. Его подозревают в финансировании Фонда борьбы с коррупцией (признан нежелательной, террористической, экстремистской организацией, иностранным агентом в России). Об этом сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Петербургского предпринимателя задержали по делу о переводе 900 рублей ФБК (признан нежелательной, террористической, экстремистской организацией, иностранным агентом в России)
Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ
По данным ведомства, речь идет о переводе 900 рублей. 41-летний предприниматель и бизнес-тренер был задержан у себя дома в Аптекарском переулке.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о финансировании экстремистской организации. Он задержан на двое суток.
В МВД также сообщили, что задержанный является гражданином одного из европейских государств и длительное время проживал за рубежом. При задержании мужчина просил сотрудников не пугать его семью.