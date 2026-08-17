Проект реконструкции бассейна «Электрометаллург» прошел госэкспертизу

Государственная экспертиза дала положительную оценку проекту реконструкции здания бассейна «Электрометаллург» в Челябинске. Информация отражена на сайте единого госреестра заключений.

Застройщиком является государственное автономное учреждение региона «Бассейн „Строитель“». Документацию подготавливало ООО «Архитектурная мастерская Маркштетера». Экспертной организацией выступало ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области». Бассейн «Строитель» дважды объявлял закупку на подготовку проекта реконструкции объекта, оба раза начальная цена составляла 14,7 млн руб. Первый аукцион заказчик отменил по собственному желанию, второй признал несостоявшимся, поскольку обоих желающих не допустили к участию. Однако в итоге контракт все же был заключен.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Архитектурная мастерская Маркштетера» зарегистрировано в Челябинске в 2014 году. Владельцем и генеральным директором является Андрей Маркштетер. Выручка компании за 2025 год составила 23,6 млн руб., чистая прибыль — 4,9 млн руб. В портфеле подрядчика — 45 госконтрактов на разработку проектов социальных объектов в Челябинской области либо на авторский надзор за их строительством, семь из этих договоров прекращены по соглашению сторон. Контракта по бассейну «Электрометаллург» среди них нет.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, бассейн «Электрометаллург» не работает уже более четыреэх лет. В конце 2021 года владевший учреждением Челябинский электрометаллургический комбинат объявил о модернизации здания из-за ветхости несущих конструкций и кровли. Изначально ремонт планировалось завершить летом 2024 года. В феврале прошлого года Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ об истребовании в пользу государства из незаконного владения супругов Юрия и Людмилы Антиповых и их АО «Эталон» акций АО «Челябинский электрометаллургический комбинат», АО «Серовский завод ферросплавов», и АО «Кузнецкие ферросплавы». Истец смог доказать, что приватизация предприятий в 1990-х годах проведена незаконно. ЧЭМК перешел в собственность государства, бассейн «Электрометаллург» в декабре 2024 года по договору дарения — к правительству Челябинской области.

Виталина Ярховска