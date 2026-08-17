Красноярским вахтовикам продлили время голосования

Избирательная комиссия Красноярского края продлила время голосования на сентябрьских выборах на двух участках в Северо-Енисейском муниципальном округе. Решение было принято по ходатайству территориального избиркома.

На участке №2351 начало голосования 18—20 сентября перенесено с 08:00 на 07:00. На 2352-м — с 08:00 на 06:00.

Как указывается в материалах территориального избиркома, эти участки расположены в вахтовых поселках. Там проживают сотрудники Олимпиадинского ГОКа, компаний «Полюс» и «Соврудник» с непрерывным циклом работы с 08:00 до 20:00, а также с предсменным и послесменным медицинским осмотром. Отмечается, что решение направить ходатайство теризбирком принял с учетом «пожелания указанных предприятий».

В сентябре в Красноярском крае пройдут выборы депутатов Госдумы РФ и законодательного собрания региона.

Валерий Лавский