В Новосибирске из-за аварии более 400 домов остались без света

Более 400 домов попали под отключение электричества в Октябрьском районе Новосибирска из-за аварии на электросетях. Из строя вышли сразу 10 трансформаторных подстанций, следует из данных портала «Мой Новосибирск».

Отключение было зафиксировано в 09:20 по местному времени. Без электроснабжения остались жилые дома на Автогенной и Псковской улицах, в переулках Панфиловцев и Слесарей, а также в Красносельском проезде. Кроме того, под отключение попала станция техобслуживания на Автогенной улице.

Восстановить подачу электричества планируется до 14:20.

Александра Стрелкова