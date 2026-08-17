Последний сибирский кандидат в депутаты Госдумы зарегистрирован на Алтае

Избирательная комиссия Республики Алтай 16 августа зарегистрировала кандидатом в депутаты Госдумы РФ в Алтайском одномандатном округе №2 Александра Суразова. Он стал последним зарегистрированным кандидатом в округах, расположенных на территории регионов Сибирского федерального округа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Курсков / Коммерсантъ Фото: Евгений Курсков / Коммерсантъ

Господин Суразов был выдвинут «Единой Россией» (ЕР). Он занимает пост министра молодежной политики и спорта республики.

Александр Суразов сдал документы на выдвижение в качестве кандидата 5 августа. «В соответствии с федеральным законом №20-ФЗ, окружная избирательная комиссия обязана принять решение о регистрации либо мотивированный отказ в течение 10 дней после приема документов. Соответственно, крайний срок для принятия решения по Александру Суразову наступает 16 августа 2026 года»,— сообщили ранее «Ъ-Сибирь» в региональном отделении ЕР.

Всего в Алтайском округе зарегистрировано семь кандидатов. Ранее эту процедуру прошли Айрат Бакрасов («Новые люди»), Аржан Бакрасов (КПРФ), Александр Груздев («Справедливая Россия»), Сергей Кухтуеков («Яблоко»), Павел Пастухов («Коммунисты России») и Роман Рехтин (ЛДПР).

Валерий Лавский