Новосибирский губернатор рассказал о своих просьбах на встрече с Путиным

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал подробности личной встречи с Владимиром Путиным, прошедшей на прошлой неделе. Господин Травников попросил у президента ускорить расширение Чуйского тракта, а также строительство Восточного обхода Новосибирска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

«Обращался к Владимиру Владимировичу Путину с двумя просьбами... Получил поддержку»,— сообщил губернатор на совещании в областном правительстве(цитата по «РИА Новости»).

Владимир Путин 11 августа посетил Новосибирскую область. Он провел отдельную встречу с губернатором, а также посетил специальный учебно-научный центр Новосибирского госуниверситета и проверил ход работ над мегасайенс-установкой СКИФ.

Чуйский тракт (Р 256) — автодорога от Новосибирска до границы с Монголией. Проходит по территории Новосибирской области, Алтайского края и Республики Алтай. Протяженность — более 1,1 тыс. км. Восточный обход — дорога, которая свяжет с Чуйским трактом трассы Р-254 «Иртыш» и Р-255 «Сибирь». С вводом этой 83-километровой дороги Новосибирск будет окружен полукольцом, что должно разгрузить и южный въезды в город.