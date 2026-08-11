Путин рассказал о сроках запуска станций синхротрона СКИФ

Первые исследовательские станции новейшей российской научной мегаустановки «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ) заработают до конца 2026 года. Об этом рассказал президент России Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию в Новосибирске. По словам главы государства, сейчас СКИФ — один из самых мощных в мире ускорителей частиц, а по некоторым параметрам не имеет аналогов.

Президент подчеркнул, что России удалось самостоятельно произвести недостающее для синхротрона оборудование. «У нас ведь немножко вправо ушел запуск СКИФа... Некоторые части оборудования, которые мы планировали получить из-за рубежа, мы не получили и вынуждены были это делать сами»,— сказал президент (цитата по ТАСС).

Синхротрон — универсальный исследовательский инструмент, работающий как микроскоп. Он вырабатывает излучение, позволяющее рассмотреть живые и неживые объекты на атомном уровне. Применение синхротрона возможно в исследованиях по микроэлектронике, структурной биологии, фармацевтике, материаловедению, авиастроению, медицине, химическим реакциям, термоядерному синтезу.

СКИФ — источник синхротронного излучения с энергией три гигаэлектронвольта. Проектирование и сооружение объекта заняли шесть лет. Сейчас СКИФ представляет собой комплекс из 34 строящихся зданий и сооружений, а также инженерного и технологического оборудования. Излучение, которое будет вырабатываться на СКИФе, позволит проводить новые виды исследований в фармакологии, материаловедении и авиастроении.

Подробности — в материале «Ъ» «Из варяг в СКИФы».