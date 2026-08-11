Путин провел отдельную встречу с новосибирским губернатором Травниковым

Составлено ИИ-Ассистентъ

Визит президента Владимира Путина в Новосибирск 11 августа 2026 года включал посещение специализированного учебно-научного центра Новосибирского государственного университета (СУНЦ НГУ), где его сопровождали губернатор Новосибирской области Андрей Травников, вице-премьер Дмитрий Чернышенко и глава Минобрнауки Валерий Фальков. СУНЦ НГУ представляет собой школу физико-математического и химико-биологического профиля для учеников 9-11 классов, а её досуговый центр открылся в 2024 году.

В ходе поездки Владимир Путин также проинспектировал ход работ над мегасайенс-установкой — Сибирским кольцевым источником фотонов (СКИФ), запуск которой был отложен из-за прекращения поставок зарубежного оборудования. Россия самостоятельно изготовила необходимое оборудование, и, по словам президента, запуск СКИФа позволит проводить новые виды исследований в фармакологии, материаловедении и авиастроении. Официальный пуск установки ожидается к концу августа 2026 года.

Проект СКИФ, идею создания которого Владимир Путин поддержал ещё в 2018 году, относится к поколению «4+» и, по словам министра науки и высшего образования Валерия Фалькова, является самым современным и передовым среди аналогичных установок в мире. Несмотря на отказ зарубежных партнёров из Англии, Германии, Японии и Швейцарии от сотрудничества, российские специалисты сумели самостоятельно создать порядка 30 позиций критически важного оборудования, включая клистроны, которые ранее производились лишь в трёх странах.