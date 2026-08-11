Путин посетил профильную школу при Новосибирском государственном университете

Президент России Владимир Путин посетил специализированный учебно-научный центр Новосибирского государственного университета (СУНЦ НГУ). Он прибыл с рабочим визитом в Новосибирск утром 11 августа.

Владимир Путин осмотрел досуговый центр учреждения. Его сопровождали губернатор Новосибирской области Андрей Травников, вице-премьер Дмитрий Чернышенко и глава Минобрнауки Валерий Фальков.

СУНЦ НГУ — школа физико-математического и химико-биологического профиля при вузе для учеников 9-11-х классов. В ней обучаются 575 человек из 41 региона России, а также из Германии, Киргизии и Казахстана. Досуговый центр учреждения открылся в 2024 году, его площадь составляет 8,5 тыс. кв. м.