В Кузбассе добыча угля за семь месяцев 2026 года снизилась на 2,6%

По итогам января—июля угледобывающие предприятия Кузбасса добыли 107,4 млн т угля. В сравнении с аналогичным периодом годом ранее показатель снизился на 2,9 млн т (-2,6% год к году), сообщает министерство угольной промышленности региона в своем канале в «Максе».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

За семь месяцев 2026 года в Кузбассе открытым способом было добыто 72,1 млн т (+0,3 млн т), подземным — 35,4 млн т (-3,2 млн т).

В июле на территории области было добыто 14,7 млн т угля, что на 0,9 млн т больше, чем за тот же период 2025 года. В том числе открытым способом — 10,8 млн т (+1,3 млн т год к году), подземным — 3,9 млн т (-0,4 млн т).

Александра Стрелкова