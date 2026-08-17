Режим ЧС могут ввести в Новосибирской области из-за засухи
В Новосибирской области в связи с последствиями засухи может быть введен режим ЧС. Этот вопрос правительство региона рассмотрит на своем заседании 17 августа, сообщил на областном оперативном совещании губернатор Андрей Травников.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
«На правительстве обсуждаем, будем принимать соответствующее решение для того, чтобы хоть как-то наших аграриев поддержать и защитить»,— сказал глава региона.
По данным вице-премьера новосибирского правительства — министра сельского хозяйства Андрея Михайлова, к настоящему времени в регионе обмолочено около 25% площадей, занятых зерновыми и зернобобовыми культурами. Средняя урожайность составляет 21 ц/га.
«Погодные условия этого лета дают нам снижение по урожайности и по валовому сбору по кругу ориентировочно на 30%. Есть, к сожалению, и гибель посевов»,— отметил господин Михайлов.