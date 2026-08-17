Пхеньян проигнорировал призыв Сеула начать переговоры об окончании войны

Власти и СМИ Северной Кореи никак не отреагировали на предложение президента Южной Кореи Ли Чжэ Мёна провести переговоры для официального прекращения войны 1950—1953 годов, которая формально все еще продолжается и поставлена на паузу в виде перемирия. Об этом пишет агентство «Рёнхап».

Президент обратился к властям КНДР во время выступления 15 августа, посвященного 81-й годовщине освобождения Кореи от колониального господства Японии в 1910—1945 годах. Ли Чжэ Мён предложил начать диалог, несмотря на отсутствие реакции Пхеньяна на неоднократные примирительные жесты с момента вступления его в должность в июне прошлого года, отмечает агентство.

Государственные СМИ КНДР сосредоточились на освещении памятных мероприятий по всей стране по случаю годовщины.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын в своих выступлениях не раз называл южных соседей «неизменным врагом», нацеленным на уничтожение КНДР, «колонией США». 21 сентября 2025 года в программной речи на 13-й сессии Верховного народного собрания КНДР 14-го созыва он исключил возможность объединения корейского народа. К концу этого года военное руководство КНДР планирует укрепить границу с соседями новыми сооружениями и самоходными гаубицами.

Эрнест Филипповский