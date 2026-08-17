Пхеньян проигнорировал призыв Сеула начать переговоры об окончании войны
Власти и СМИ Северной Кореи никак не отреагировали на предложение президента Южной Кореи Ли Чжэ Мёна провести переговоры для официального прекращения войны 1950—1953 годов, которая формально все еще продолжается и поставлена на паузу в виде перемирия. Об этом пишет агентство «Рёнхап».
Президент обратился к властям КНДР во время выступления 15 августа, посвященного 81-й годовщине освобождения Кореи от колониального господства Японии в 1910—1945 годах. Ли Чжэ Мён предложил начать диалог, несмотря на отсутствие реакции Пхеньяна на неоднократные примирительные жесты с момента вступления его в должность в июне прошлого года, отмечает агентство.
Государственные СМИ КНДР сосредоточились на освещении памятных мероприятий по всей стране по случаю годовщины.
Северокорейский лидер Ким Чен Ын в своих выступлениях не раз называл южных соседей «неизменным врагом», нацеленным на уничтожение КНДР, «колонией США». 21 сентября 2025 года в программной речи на 13-й сессии Верховного народного собрания КНДР 14-го созыва он исключил возможность объединения корейского народа. К концу этого года военное руководство КНДР планирует укрепить границу с соседями новыми сооружениями и самоходными гаубицами.
Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён неоднократно обращался к КНДР с предложениями о диалоге и нормализации отношений с момента вступления в должность в июне 2025 года. В марте 2026 года Ли Чжэ Мён призывал КНДР вернуться к переговорам с США и сотрудничать для формирования «нового будущего», подчеркивая, что Южная Корея уважает северокорейскую систему и не будет стремиться к объединению путем поглощения. В декабре 2025 года он предлагал восстановить каналы прямой связи для предотвращения случайных военных столкновений и решения накопившихся вопросов, а в ноябре 2025 года Южная Корея предлагала КНДР переговоры по демаркационной линии после её нарушения северокорейскими войсками.
Однако Пхеньян последовательно отказывался от этих предложений, заявляя, что «не намерен сидеть за одним столом с США» и что ему «нечего обсуждать» с Южной Кореей. В августе 2025 года заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи и сестра главы КНДР Ким Ё Чжон заявила, что власти КНДР закрепят в конституции положение об отсутствии у Пхеньяна намерений налаживать отношения с Сеулом. В 2022 году лидер КНДР Ким Чен Ын также заявлял, что «не о чем говорить с врагами», имея в виду США и их союзников, и будет полагаться на ракетно-ядерные силы для защиты суверенитета.