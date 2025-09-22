Ким Чен Ын: Северная и Южная Корея никогда не станут единым целым

Лидер КНДР Ким Чен Ын исключил возможность объединения с Южной Кореей, объявив ее колонией США и неизменным врагом. Заявление прозвучало 21 сентября в программной речи на 13-й сессии Верховного народного собрания КНДР 14-го созыва, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Глава Северной Кореи подчеркнул «врожденное стремление» соседей уничтожить «систему и режим». Новая южнокорейская администрация Ли Чжэ Мёна объявила о курсе на примирение и улучшение отношений в попытке дистанцироваться от предыдущих администраций, но ничего принципиально не изменилось. Южнокорейский бюджетный план на 2026 год отражает увеличение военных расходов на 8,2% в сравнении с расходами предыдущей администрации Юн Сок Ёля, отметил он.

Лидер Северной Кореи отдельно остановился на активно обсуждаемой в последнее время возможности объединения Кореи, отметив беспредметность таких разговоров. «… С точки зрения национальных интересов, мы не намерены объединяться со страной, которая передала свою политику и национальную оборону иностранным державам»,— сказал он.

«Был ли когда-нибудь в мировой истории случай, когда две враждующие нации были бы объединены подобным образом? Зачем нам добиваться объединения, если одному из государств придется исчезнуть? Мы четко зафиксируем в национальном законодательстве, что (Республика. — «Ъ») Корея и мы — две разные страны, имеющие границу между собой, и что мы никогда не сможем стать единым целым»,— резюмировал тему Ким Чен Ын.

Эрнест Филипповский