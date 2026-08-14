Израиль проверят на сговорчивость

На следующей неделе зять президента США Джаред Кушнер, который входит в команду переговорщиков по Ближнему Востоку, посетит с визитом Израиль впервые за семь месяцев. Основной темой контактов станет выполнение плана по демилитаризации сектора Газа, который 31 июля представил Дональд Трамп. Почти неделю назад премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил против инициативы по разоружению палестинских формирований. Теперь Соединенные Штаты хотят понять, насколько премьер был серьезен в своей оппозиции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джаред Кушнер

Фото: Alex Brandon / AP Джаред Кушнер

Фото: Alex Brandon / AP

Джаред Кушнер планирует посетить Израиль на следующей неделе для переговоров по ситуации в Газе, сообщили источники портала Axios. По их словам, зять Дональда Трампа отправится на Святую землю вместе с верховным представителем Совета мира Николаем Младеновым. Отдельно господин Кушнер должен посетить Египет, через который радикальная группировка «Хамас» передает свои предложения. «Наши переговоры охватывают множество сфер согласия и взаимных интересов, над которыми мы работаем вместе,— заявил Axios источник в Совете мира.— Крайне важно, чтобы мы вместе пришли к компромиссу по поводу желаемого результата и нашли способы ускорить прогресс».

И США, и Совет мира волнует то, какую позицию на практике Израиль займет в отношении плана по разоружению палестинских формирований, о котором господин Трамп сообщил 31 июля. «Мы сходимся (с Израилем.— “Ъ”) во мнении относительно стратегической цели, но Израиль выразил некоторые сомнения по поводу плана, и мы хотим поговорить с ним, чтобы убедиться в (качестве.— “Ъ”) нашей координации»,— пояснил Axios американский источник.

Биньямин Нетаньяху выступил 9 августа с критикой плана по демилитаризации Газы.

В начале еженедельного правительственного заседания премьер подчеркнул, что не принимает инициативу. «Армия обороны Израиля не будет выводить войска до тех пор, пока "Хамас" не разоружится,— сказал господин Нетаньяху.— И когда я говорю о разоружении "Хамаса", я имею в виду тяжелое вооружение, менее тяжелое вооружение, все виды оружия. И мы говорим о реальном разоружении, а не о фиктивном». Он пояснил, что этот вопрос активно обсуждается с американскими чиновниками, но некоторые идеи Вашингтона остаются неприемлемыми для еврейского государства.

Отдельно господин Нетаньяху подчеркнул: «Пока я премьер-министр, палестинского государства не будет — ни в Газе, ни в Иудее и Самарии (библейский топоним, которым в Израиле обозначают Западный берег реки Иордан.— “Ъ”)».

Заявление со стороны израильского премьера прозвучало через несколько дней после его телефонного разговора с господином Кушнером. В ходе той беседы, по данным Axios, глава правительства пообещал дать плану по демилитаризации «Хамаса» шанс. Прозвучавшую после этого критику американские официальные лица считают частью внутренней политической игры господина Нетаньяху перед октябрьскими выборами в Кнессет (парламент Израиля). «Мы понимаем политические потребности Биби (Биньямина Нетаньяху.— “Ъ”),— сказал один из источников Axios в США.— У нас с этим нет проблем, пока он продолжает делать то, о чем мы просим, особенно в отношении того, что касается сдерживания атак в Газе».

Однако у Израиля есть все поводы переживать за выполнение соглашения и оказывать ему противодействие. Как рассказали информированные источники The New York Times (NYT), финальная версия соглашения о демилитаризации «Хамаса», подписанная Советом мира и представителями группировки, не включает в себя важные формулировки, касающиеся того, что радикалы никогда не будут владеть оружием. Документ только накладывает на них обязательства «списать и отдать на хранение» оружие без дополнительных деталей.

Кроме того, обращает внимание NYT, договоренности о демилитаризации «Хамаса» игнорируют вопрос об эвакуации бойцов палестинских отрядов в третьи страны, в то время как на изгнании высших полевых командиров не раз настаивали израильские власти.

Более того, «Хамас», вероятно, сможет участвовать в новой политической жизни Газы. Как заявили источники саудовской газеты «Аш-Шарк аль-Аусат», международные посредники во время переговоров в Египте заверили членов палестинской группировки, что их представители в Газе не столкнутся ни с какими препятствиями в продолжении политической активности и смогут войти в административные структуры. А требования Израиля о расформировании «Хамаса» признали нереалистичными как хамасовцы, так и международные посредники.

Нил Кербелов