Al Hadath: Кушнер провел переговоры с лидером Египта и представителями «Хамас»
Спецпосланник президента США Дональда Трампа и его зять Джаред Кушнер провел в египетском Эль-Аламейне несколько встреч. Главной темой бесед стала ситуация в секторе Газа, сообщает телеканал Al Hadath.
Господин Кушнер встретился с посредниками в непрямых переговорах между Израилем и «Хамас», с самими радикалами, а также с высоким представителем Совета мира по Газе Николаем Младеновым. Ранее в пресс-службе президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси заявили, что политик принял Джареда Кушнера в Эль-Аламейне. Во время беседы президент «подчеркнул, что стороны конфликта в Газе должны неукоснительно соблюдать положения соглашения», подписанного в октябре 2025 года.
В Эль-Аламейн ранее прибыла делегация «Хамас» под руководством лидера Халиля аль-Хейи. Как сообщили радикалы в Telegram-канале, представители политбюро движения провели переговоры по ситуации в Газе с главой Управления общей разведки Египта Хасаном Рашадом.
На этой неделе агентство Axios также писало, что господин Кушнер планирует посетить Израиль для переговоров по Газе. Поездка, отмечало издание, произойдет на фоне попыток США продвинуть следующий этап плана по Газе. Он подразумевает разоружение ХАМАС и вывод израильских войск.
Подробнее — в материале «Ъ» «Израиль проверят на сговорчивость».
Джаред Кушнер, зять Дональда Трампа, посещал Израиль в январе 2026 года для переговоров по ситуации в секторе Газа, после чего отправился в Абу-Даби для переговоров по Украине. Он также обсуждал ситуацию в секторе Газа с Биньямином Нетаньяху. В Белом доме 28 августа 2025 года Дональд Трамп провел закрытое совещание по урегулированию в секторе Газа с участием Джареда Кушнера и бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра.
Господина Кушнера сопровождает Николай Младенов, который является высоким представителем Совета мира по Газе. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси ранее, 13 октября 2025 года, заявил, что обсуждение восстановления сектора Газа начнется в ближайшие дни, и призвал начать консультации по реализации следующих этапов плана президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа. В 2025 году на «Саммите мира» в Шарм-эш-Шейхе, посвященном урегулированию ситуации в секторе Газа, была подписана декларация, закрепляющая мирный план Дональда Трампа.
План Трампа по разоружению палестинских формирований, о котором он сообщил 31 июля 2026 года, предполагает вывод израильских войск, однако Биньямин Нетаньяху выступил 9 августа 2026 года с критикой этого плана, заявив, что армия обороны Израиля не будет выводить войска, пока «Хамас» не разоружится. Нетаньяху отверг план вывода войск из сектора Газа, представленный «Советом мира» и поддержанный президентом США, расценив эти заявления как часть предвыборной кампании.