Al Hadath: Кушнер провел переговоры с лидером Египта и представителями «Хамас»

Спецпосланник президента США Дональда Трампа и его зять Джаред Кушнер провел в египетском Эль-Аламейне несколько встреч. Главной темой бесед стала ситуация в секторе Газа, сообщает телеканал Al Hadath.

Господин Кушнер встретился с посредниками в непрямых переговорах между Израилем и «Хамас», с самими радикалами, а также с высоким представителем Совета мира по Газе Николаем Младеновым. Ранее в пресс-службе президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси заявили, что политик принял Джареда Кушнера в Эль-Аламейне. Во время беседы президент «подчеркнул, что стороны конфликта в Газе должны неукоснительно соблюдать положения соглашения», подписанного в октябре 2025 года.

В Эль-Аламейн ранее прибыла делегация «Хамас» под руководством лидера Халиля аль-Хейи. Как сообщили радикалы в Telegram-канале, представители политбюро движения провели переговоры по ситуации в Газе с главой Управления общей разведки Египта Хасаном Рашадом.

На этой неделе агентство Axios также писало, что господин Кушнер планирует посетить Израиль для переговоров по Газе. Поездка, отмечало издание, произойдет на фоне попыток США продвинуть следующий этап плана по Газе. Он подразумевает разоружение ХАМАС и вывод израильских войск.

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