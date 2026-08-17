Судебное отбирательство

“Ъ” продолжает рассказывать об основных событиях партийной жизни и о том, как они могут повлиять на результаты осенних выборов в Госдуму. Главным ньюсмейкером прошлой недели стала партия «Яблоко», которую Верховный суд лишил регистрации по иску конкурентов из «Родины». Если это решение устоит в апелляции, то, по мнению экспертов, оно может стать прецедентным и осложнить жизнь многим участникам кампании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Решение Верховного суда о снятии «Яблока» с выборов вызвало всплеск сочувствия со стороны «несистемного электората»

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ Решение Верховного суда о снятии «Яблока» с выборов вызвало всплеск сочувствия со стороны «несистемного электората»

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Главным событием прошедшей недели стало снятие с выборов федерального списка «Яблока»: такое решение Верховный суд принял 10 августа после почти десятичасового заседания (см. “Ъ” от 11 августа). Поводами для него стали иностранное финансирование, не оплаченная из избирательного фонда агитация в социальных медиа и нарушение авторских прав. В частности, суд подтвердил нарушение запрета на прием пожертвований от юридических и физических лиц, получавших ранее средства из-за рубежа, а также посчитал многочисленные публикации о «Яблоке» в соцсетях и мессенджерах рекламой, оплаченной не из средств избирательного фонда. Кроме того, в вину партийцам было поставлено использование на сайте «Яблока» цитат и изображений (включая картинку, сгенерированную при помощи ChatGPT) без разрешения правообладателей (см. “Ъ” от 13 августа).

По мнению ряда экспертов, это решение, если оно вступит в силу (апелляция назначена на 17 августа), может иметь серьезные последствия и для других участников выборов, ведь нейросети используют многие кандидаты и партии, да и публикации третьих лиц в соцсетях контролировать невозможно.

Что же касается «непрямого» иностранного финансирования, то «Яблоко» уже сообщило, что обнаружило среди официальных спонсоров всех пяти парламентских партий и «Родины» немало организаций, которые имеют иностранных заказчиков и зарубежные контракты и, таким образом, также получают средства из-за рубежа.

Помимо «яблочников», регистрации может лишиться и известный представитель КПРФ. 14 августа Самарский облсуд снял с выборов по одномандатному округу депутата Госдумы Михаила Матвеева, которого оппоненты тоже обвинили в нарушении авторских прав: по их мнению, он незаконно использовал в агитации не только фотографии, но и шрифты от Microsoft. Причем, как и в случае с «Яблоком», суд признал агитацией публикации, размещенные в интернете задолго до начала агитационного периода, поскольку на них вели гиперссылки с предвыборного сайта коммуниста. Депутат, известный как яростный борец против незаконной миграции, готовит апелляцию.

Что же касается «мирной» внутрипартийной повестки, то ее участники выборов отрабатывают все более активно.

«Единая Россия» завершает подготовку новой редакции своей «Народной программы», которая должна быть утверждена на съезде 22 августа. На прошлой неделе председатель партии Дмитрий Медведев провел по этому вопросу очередное заседание экспертного совета, поручив сопроводить каждый пункт документа экспертными комментариями. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов вручил президенту Белоруссии Александру Лукашенко «Ленинскую премию ЦК КПРФ» и посетил финал Всероссийского конкурса юных пчеловодов «Пчела и человек. Дети». Коммунисты также широко отметили 100-летие со дня рождения лидера кубинской революции Фиделя Кастро, который, по словам господина Зюганова, «показал нам пример, как следует бороться, жить и побеждать».

Председатели ЛДПР и «Справедливой России» потрудились на выезде: Леонид Слуцкий посетил Ханты-Мансийск, а Сергей Миронов — Пермь и Санкт-Петербург. Кроме того, либерал-демократы провели масштабный форум НКО «Влияй на власть с ЛДПР», а эсеры — «всероссийскую пресс-конференцию по вопросам заработной платы и пенсий». Наконец, «Новые люди» продолжили работу по «антизапретительной» повестке: в частности, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков затронул актуальную тему о «войне Колобка с Человеком-пауком», призвав «снимать качественное кино, а не запрещать обсуждать плохое».

Дмитрий Камышев

Законотворческая политика

Депутаты Госдумы продолжают совмещать участие в избирательной кампании с «предвыборным законотворчеством». Внесенные на прошлой неделе законопроекты касались как вечных тем, затрагивающих ключевые пункты партийных программ, так и актуальных и даже сиюминутных проблем.

Наибольшую активность в отстаивании партийных приоритетов демонстрируют справороссы. Среди их инициатив — поправки к Трудовому кодексу об обязательной ежегодной индексации зарплат на размер инфляции, повышение в десять раз штрафов за невыплату зарплаты и предложение обязать торговые сети «обеспечивать постоянное наличие отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости в доступной форме реализации» (например, на развес). Заодно эсеры выступили за то, чтобы превышение установленных индексов роста тарифов ЖКХ допускалось лишь «в исключительных случаях, связанных с предотвращением аварий».

Единороссы подняли другую тему, обострившуюся в последнее время в связи с атаками вражеских беспилотников на склады Wildberries. Их законопроект предлагает расширить права заемщиков на предоставление «кредитных каникул»: речь идет о субъектах малого и среднего бизнеса и самозанятых, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций.

Наконец, депутат Госдумы от ЛДПР Станислав Наумов внес проект, явно навеянный его собственным предвыборным опытом. Господин Наумов, баллотировавшийся на новый срок по округу в Челябинской области в качестве самовыдвиженца, предложил разрешить кандидатам в Думу собирать половину подписей через «Госуслуги» (это уже разрешено на региональных и местных выборах). Уже после внесения поправок стало известно, что избирком отказал депутату в регистрации за чрезмерный брак в подписных листах.

Избирательная кампания перешла от презентации программ к борьбе за перераспределение политических эмоций. Главным событием стало снятие с выборов федерального списка «Яблока». Партия получила сочувствие, внимание несистемной аудитории и символический статус пострадавшей стороны. Но этот капитал теперь будут пытаться освоить другие участники выборов.

Лучше остальных эту ситуацию поняли «Новые люди». Они не стали атаковать сторонников «Яблока», а предложили им близкую по тональности, но более практическую альтернативу. При этом партия продолжила говорить об ипотеке, свободе интернета, штрафах и других вопросах повседневной жизни. За счет этого «Новые люди» смогли соединить протестную эмоцию с собственной рамкой нормальности. ЛДПР не ограничилась комментированием снятия «Яблока», а предложила несколько социальных конфликтов — от переплат за ЖКХ до критики ЕГЭ. Однако цифровая узнаваемость партии по-прежнему во многом держится на политическом наследии Жириновского.

«Единая Россия» (ЕР) сохранила безусловное преимущество в официальной инфраструктуре, телевидении и региональной повестке. Но одновременно партия становится естественным адресатом любого накопленного раздражения — от цен на бензин до решений по регистрации конкурентов.

КПРФ и «Справедливая Россия» (СР) провели неделю менее ярко. У коммунистов есть узнаваемость и дисциплинированное ядро, но чрезмерно историческая и церемониальная повестка ограничивает возможности роста. У СР, напротив, много актуальных социальных предложений, но почти нет механизма, который превращал бы их в массовое обсуждение.

Одномандатники и территориальные группы начали кампании, что оказывает влияние и на федеральную повестку.

«Единая Россия» в регионах сосредоточилась на практических делах и проблемах, которые можно решить за время агитации. Концепция сокращения дистанции и адресной работы с основными социальными группами, реализуемая штабом Владимира Якушева, постепенно приносит результаты. Рейтинг ЕР стабильно подрастает, несмотря на достаточно острую ситуацию с проблемным полем (атаки беспилотников, проблемы с бензином и т. д.) и высокий уровень тревожности в обществе. Похоже, что тема ответственности и честности перед гражданами, наряду с готовностью и способностью решать текущие проблемы, станет базовым нарративом единороссов в этой кампании.

ЛДПР попыталась заручиться поддержкой гражданского общества. Идея дать НКО дополнительные инструменты влияния на власть представляется небесполезной, однако отсутствие конкретики и излишняя пафосность считываются как политическая конъюнктура, а не стремление к общественному благу.

Лидер КПРФ Зюганов вручил партийную премию главе Белоруссии. Традиционная эксплуатация позднесоветского ресентимента и ностальгии по СССР, цементирующая базовый электорат Компартии, наряду с предложениями повысить МРОТ и иные соцвыплаты. Состязание в левопопулистской риторике поддержала «Справедливая Россия», предложив ежегодную индексацию МРОТ. «Новые люди» пытались позиционироваться на антизапретительной тематике и идее стилистической альтернативы. Однако, чтобы придать этим нарративам энергию и убедительность, позволяющую побороться за дополнительные голоса, самое время предъявить новые образы и действия.

«Единая Россия» готовится ко второму этапу съезда и принятию «Народной программы», с которой она пойдет на выборы. Сама кампания для партии носит инерционный сценарий.

Интересно фактическое соперничество ЛДПР и «Справедливой России». Раньше эсеры больше конкурировали с КПРФ, а теперь у них повестка совпадает с ЛДПР: борются с миграцией, выступают за запрет микрофинансовых организаций и коллекторов, критикуют «Яблоко». Видимо, это связано с тем, что СР ужесточает риторику, ищет народные темы, которыми ЛДПР занималась еще с начала 1990-х годов.

У КПРФ суд снял с выборов Михаила Матвеева — одного из немногих партийных одномандатников. Это проблема для партии и своего рода сигнал для коммунистов. Уже пошли разговоры, что есть проблемы у другого одномандатника — Олега Михайлова. А пока партия защищает Матвеева и празднует 100-летие Фиделя Кастро. Для избирателей старшего поколения Фидель — знаковая фигура, человек, который сохранил Кубу социалистической.

«Новые люди» воздержались от критики «Яблока». Такое ощущение, что они сейчас ведут себя очень осторожно: защищают права граждан, выступают по локальным темам. Их задача в случае, если «Яблоко» снято окончательно, побороться за часть «яблочного» электората. Задача непростая, учитывая, что этот электорат более радикален. Но у обеих партий избиратели — модернистски настроенные. Поэтому «Новые люди» стараются не вызвать диссонанс в отношениях с этим электоратом.