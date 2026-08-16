Marins Hotels выкупила петербургский отель «Амбассадор» за 3 млрд рублей

Сеть Marins Hotels, подконтрольная «Союз Маринс Групп», стала владельцем четырехзвездного отеля «Амбассадор» в Санкт-Петербурге. Гостиница на 251 номер расположена на улице Римского-Корсакова в Адмиралтейском районе. Стоимость сделки могла составить около 3 млрд рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сеть Marins Hotels приобрела четырехзвездный отель «Амбассадор» в Петербурге

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Сеть Marins Hotels приобрела четырехзвездный отель «Амбассадор» в Петербурге

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

11 августа АО «Интеринвест М», которым руководит управляющий сетью Marins Hotels Павел Князев, получило 100% ООО «РК 5–7», следует из данных СПАРК. На балансе этой компании находится гостиница «Амбассадор» площадью 17,2 тыс. кв. м.

До смены собственника ООО «РК 5–7» принадлежало в равных долях Бексолту Давлатову и Виктору Прокопцову — соучредителям компании «Петербургские отели».

После приобретения гостиницу, вероятно, ждет ребрендинг. Новый собственник также может предпринять меры по повышению доходности объекта.

Подробнее — в материале «Ъ» «В номера подселился инвестор».

Матвей Николаев